Artusi tradotto in mandarino. La Bibbia della cucina italiana parte alla conquista della Cina

Il riso alla cantonese, no, non l’aveva considerato. Pellegrino Artusi, semmai, il riso lo cucinava "coi funghi, coi gamberi, coi peocci, coi ranocchi, col brodo di pesce". E poi i "cappelletti all’uso di Romagna" e i "tortellini all’italiana (agnellotti)". Nel suo manuale c’era l’Italia delle bontà in tavola, della tradizione, dei pranzi poveri con ingredienti semplici o dei ghiotti ‘desinari’ delle feste. Da più di 130 anni "La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene", la straordinaria raccolta di ricette compilata dal gastronomo romagnolo, è testimone dell’Italia dei sapori genuini, e adesso va alla conquista anche della Cina. Proprio in queste settimane, infatti, è arrivata la pregiata versione in mandarino del manuale artusiano, edita dalla Hunan Fine Arts Publishing House con la traduzione del professor Wen Zheng, responsabile del dipartimento di Lingua italiana a Pechino e accademico della Crusca, che negli anni ha curato anche testi di Boccaccio, Calvino e Umberto Eco. Nel sottotitolo dell’edizione cinese il libro dell’Artusi è definito come "La Bibbia della cucina mediterranea".

È un progetto iniziato già nel 2021 che la Regione Emilia Romagna ha sostenuto insieme alla Fondazione Casa Artusi, ‘tempio’ della cultura del cibo in quella Forlimpopoli che fu la culla del celebre gastronomo, con la partecipazione del Comune, dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura di Pechino e dell’Aife, l’associazione foraggi essiccati. "L’Artusi non è solo un ricettario, ma è il libro di cucina per eccellenza, quello che ha siglato la nascita dell’identità gastronomica nazionale. È stato importante anche nella storia della nostra lingua", fa notare l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. "Del resto, il cibo non è solo nutrimento del corpo, ma è un racconto delle comunità", aggiunge Alessio Mammi, assessore all’agricoltura.

Pellegrino Artusi (nato nel 1820) si dedicò alla sua opera monumentale per anni e anni, raccogliendo ricette da tutte le regioni, in un’epoca in cui l’Italia era ancora divisa in numerosi stati e regni. Incredibilmente, nessun editore fu disposto a pubblicare il suo libro e nel 1891 dovette pagare di tasca propria la prima edizione, con 475 ricette: fino alla morte, avvenuta a Firenze nel 1911, continuò ad aggiornare e ampliare il manuale che arrivò a includere 790 piatti, fritture, ripieni, umidi, minestre, salse, arrosti, lessi, gelati e conserve, tutti ‘conditi’ da simpatici racconti e aneddoti.

Da allora il libro è stato continuamente rieditato, tradotto, e pure imitato: si contano ormai più di 110 edizioni, oltre un milione di copie vendute. "Artusi è stato Pellegrino di nome e di fatto: ha viaggiato nelle valigie dei migranti che lo portavano oltreoceano per un senso di appartenenza, ed è amato da tutti coloro che apprezzano l’Italia e la sua cultura", sottolinea Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi. "Un uomo che non ha mai dimenticato le sue radici", osserva l’assessore Felicori che nutre un sogno: "Vorrei riportare a Forlimpopoli le spoglie di Artusi (che è sepolto al cimitero di San Miniato in Monte, ndr). Ne ho parlato tempo fa con un dirigente del Comune di Firenze e lui mi ha risposto ‘Vorrai scherzare’... Ma io non perdo le speranze".