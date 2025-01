Asc Insieme, entra Garagnani

Due conferme ed una new entry nel nuovo consiglio di amministrazione di Asc Insieme, l’azienda pubblica di servizi per gli interventi sociali dei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

Al vertice dell’ente confermate la presidente Francesca Isola e la consigliera Aida Gaggioli, mentre nel ruolo di vicepresidente il medico di famiglia Michele Garagnani subentra ad Arash Bahavar, a scadenza dopo due mandati.

"L’attenzione al sociale me l’ha trasmessa mio padre. Lavorare come medico di famiglia in Valsamoggia mi ha fatto toccare con mano la realtà di chi ha bisogno. Con Augusto Casini Ropa, già sindaco a Savigno, ho fatto due mandati da assessore a famiglia e sociale imparando sul campo. Adesso, da pensionato, con ancora tanto da imparare, mi sono reso disponibile ad aiutare Francesca Isola e Aida Gaggioli nella gestione di Asc InSieme. Ho già capito che c’è moltissimo da fare e confido che questo lavoro corale con gli amministratori ci permetta di migliorare la qualità di vita dei più fragili per migliorare quella di tutti", commenta il neo vice presidente, che porta in dote all’ente una conoscenza dettagliata della Valsamoggia, comune di competenza insieme a Casalecchio, Zola, Sasso e Monte San Pietro per conto dei quali opera negli ambiti socio-assistenziale, socio-sanitario integrato e socio-educativo in quattro aree di intervento: minori e famiglie, adulti, anziani e disabilità.

g. m.