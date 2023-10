Ascanio Celestini: "Vi racconto. San Francesco"

Ma perché continua a essere così attuale la figura di San Francesco? "Per più ragioni – spiega Ascanio Celestini –. Perché vive in una società in grande trasformazione dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, perché attraversa un periodo di grandi guerre e soprattutto perché è una figura nuova capace di stare dalla parte degli ultimi".

Ascanio Celestini e Giovanni Scifoni sono i protagonisti stasera alle 20,30 al LabOratorio San Filippo Neri dell’incontro dedicato al poverello di Assisi nell’ambito del ciclo Prima della prima. Entrambi gli attori portano infatti nei teatri italiani in questa stagione due spettacoli dedicati al patrono d’Italia. Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato è lo spettacolo di Ascanio al debutto a novembre a Romaeuropa Festival, che sarà poi in scena all’Arena del Sole dal 26 al 28 dicembre, mentre Fra. San Francesco. La superstar del Medioevo è l’allestimento di Giovanni che vedremo al Duse il 3 e 4 gennaio.

Due letture diverse di una figura cardine della nostra cultura, che è al centro (da quest’anno al 2026) di una serie di celebrazioni legate all’ottavo centenario della morte. Conduce l’incontro Claudio Cumani.

Celestini, il suo spettacolo come cala Francesco nella nostra contemporaneità?

"Mi sono chiesto dove troveremmo Francesco se fosse nato nel 1982 e non nel 1182. Probabilmente nel parcheggio di un supermercato periferico fra barboni, nuovi poveri e facchini africani: fra gli ultimi, insomma. Racconto la sua vita, ma la narrazione viene interrotta a tratti dai personaggi che stanno in quello spiazzo. Era un personaggio scomodo: non toccava il denaro, camminava scalzo, non maneggiava armi, non viveva nelle case di mattoni".

Non per questo lo si può definire però, come fa certa letteratura con faciloneria, un quasi hippy o un rivoluzionario?

"Certo che no. Era un uomo dal pensiero medioevale, rispettoso della Chiesa e devoto del Papa, a cui aveva chiesto soltanto di poter predicare. Le posizioni che ha preso sono rimaste però universali nei secoli. Era un personaggio inconsueto e alcuni frati, aggregatisi nel tempo, lo prendevano a volte per fanatico. È curioso che Bonaventura da Bagnoregio abbia fatto distruggere tutti gli scritti precedenti su di lui".

Come mai ci è giunta allora la sua prima biografia, quella che Tommaso da Celano scrisse nel 1228?

"Non tutti i frati obbedirono. È Tommaso da Celano a narrarci del presepio voluto da Francesco a Greggio nel 1223 fatto soltanto di una mangiatoia, di un bue e di un asino per mostrare la povertà del luogo. Ed è ancora lui a raccontare di quando Chiara vide le stimmate di Francesco come chiodi di carne".

Liliana Cavani, che ha girato ben due film su di Francesco, lo definisce un intellettuale. È d’accordo?

"Non proprio. Si presentava come ultimo, si definiva idiota ed era scettico nei confronti di chi girava attorno alle questioni. Il suo Cantico delle creature è però un testo poetico sublime, il più antico della letteratura italiana composto un secolo prima di Dante. E lì che, nella lode al cielo, ai frutti e ai fiori, emerge tra l’altro una profonda vocazione ecologica".