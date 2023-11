Ascensore, la storia infinita: "Anni di ritardo e soldi buttati"

Costi lievitati a oltre mezzo milione di euro e che rischiano di aumentare ancora, il ritiro dalla ‘partita’ di Area Blu, il progetto modificato più volte con quello definitivo ancora avvolto dai dubbi. L’ascensore che collegherà parcheggio dell’ospedale e centro storico continua a far discutere, e, dopo diversi passaggi in Giunta, tornerà al centro del prossimo consiglio comunale con un’interpellanza presentata dal gruppo d’opposizione Prima Castello.

Il capogruppo Luca Morini, affiancato da Giovanni Bottiglieri, solleva tematiche presenti e future, ma parte però dal passato, ovvero dalle dichiarazioni dell’ex assessore al Bilancio Rita Muzzarelli che nel 2018, durante il primo mandato del sindaco Fausto Tinti, bocciò di fatto l’opera (così come l’assessore di allora e attuale Dondi) motivando così la sua astensione: "L’ascensore non era previsto nel piano triennale delle opere e nella programmazione, e ha una rilevanza sia finanziaria che ambientale paesaggistica che necessita di un’adeguata condivisione con la cittadinanza, allo scopo di individuare la necessità e l’utilità pubblica". Il ritiro di Area Blu dal progetto è l’ultimo di una serie di problemi secondo Prima Castello. "Il solo nuovo progetto sarebbe pronto secondo quanto detto dal sindaco Tinti a inizio 2024, dunque sostanzialmente sono stati gettati al vento cinque anni – spiegano dal centrodestra –. Per queste ragioni chiediamo alla giunta di conoscere quali eventuali perdite economiche siano legate al recesso di Area Blu, i perché di questo enorme ritardo accumulato che ha portato a una lievitazione dei costi e il motivo per il quale ad Area Blu viene permesso lo svincolo da contratti collegati peraltro a contributi pubblici di altri enti, in esenzione di qualsivoglia forma di penalità contrattuale".