Bologna
CronacaAscensore dell’ospedale Maggiore di Bologna ha un malfuzionamento: paura per una paziente
28 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Ascensore dell’ospedale Maggiore di Bologna ha un malfuzionamento: paura per una paziente

Attivato il team di emergenza: la donna è stata sottoposta a varie Tac esami di controllo. L’Ausl: “Nessuna conseguenza”. E sull’elevatore: sempre sottoposto a controlli e manutenzione

L'ascensore dell'ospedale Maggiore in cui è avvenuto l'incidente e il letto mobile su cui era la paziente (foto Schicchi)

Bologna, 28 ottobre 2025 – Un malfunzionamento dell’ascensore, una ruota del letto mobile di un malato che resta incastrata e la paziente che, da sdraiata, si trova quasi in posizione verticale nella cabina.

Sono stati minuti di paura quelli vissuti all’ospedale Maggiore da una malata e dall’operatore che si sta occupando del trasferimento. Per fortuna – assicura l’Ausl – l’incidente non ha avuto serie conseguenze per nessuno, paziente compresa che è comunque stata sottoposta a diverse Tac e esami di controllo per assicurarsi che non ci fossero conseguenze, oltre al grande spavento. E’ stato infatti attivato il team di emergenza interno dell’ospedale.

Tutto è accaduto durante la discesa dell’ascensore: “Una delle ruote del letto su cui si trovava la paziente si è verosimilmente incastrata nella soglia provocando alcuni sobbalzi”, ricostruisce l’Ausl. In sostanza, l’ascensore è partito nonostante la ruota fosse rimasta tra le porte, all’altezza del piano di partenza.

L’Azienda Usl di Bologna precisa che l’impianto ascensore è regolarmente sottoposto alle verifiche e manutenzioni previste dalla normativa vigente. La direzione del presidio ospedaliero ha avviato un’indagine interna per accertare le cause di quanto accaduto.

L’Azienda ha espresso la propria vicinanza alla paziente e ha contattato i familiari per fornire tutte le informazioni del caso.

© Riproduzione riservata