Bologna, 19 ottobre 2018 - Cinque persone sono rimaste ferite questa mattina, poco dopo le 11, in un ascensore di un garage in viale Masini, a pochi passi dalla stazione. L'ascensore si è improvvisamente guastato, restando bloccato tra due piani. Gli occupanti hanno subito chiesto aiuto e i vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti, ma proprio mentre stavano operando qualcosa è andato storto: la cabina è precipitata per almeno un metro e mezzo nel vuoto, andando a sbattere contro le parete del vano. Il contraccolpo ha causato i problemi maggiori agli occupanti.

Per recuperali, però, è stato necessario l'intervento del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) che è riuscita prima a calare nell'ascensore un medico poi a recuperare tutti quanti grazie a un complicato sistema di corde e verricelli. I feriti sono poi stati portati negli ospedali Maggiore e Sant'Orsola. Una donna si è fratturata una gamba. L'ascensore è stato dichiarato inutilizzabile; sul posto anche carabinieri e ispettori del lavoro dell'Ausl.

© Riproduzione riservata