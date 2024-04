"Ascesso scambiato per una tonsillite"

"Non colpevolizzo nessuno, ma il servizio secondo me andrebbe migliorato". Marco Alberti, 42 anni, libero professionista residente a Casalecchio, in provincia di Bologna, usa toni pacati nonostante quello che gli è successo. Dopo essere andato al Cau per un forte mal di gola, infatti, gli era stata diagnosticata una tonsillite acuta, mentre in realtà si trattava di un ascesso alle tonsille.

"Ho iniziato ad avere mal di gola giovedì 14 marzo – racconta –, poi sabato mi è venuta la febbre, così sono andato al Cau di Casalecchio. Dopo la visita al triage, ho atteso tre ore in una saletta dove c’era gente un po’ spaesata. Poi mi ha visitato una dottoressa che ha diagnosticato una tonsillite acuta e mi ha prescritto un antibiotico". Nel weekend Alberti prende la medicina, ma la situazione non migliora: "Riuscivo a bere a fatica – continua –, mentre non mangiavo, non parlavo e non dormivo. Martedì mi è uscito del liquido verde dalla bocca".

A quel punto va al pronto soccorso del Maggiore, a Bologna. Gli esami danno valori sballati: "Ero a rischio setticemia – dice –. Mi hanno portano in Otorinolaringoiatria, dove hanno trovato un ascesso alle tonsille. I medici hanno inciso l’ascesso e ho passato la notte in ospedale. La mattina dopo stavo meglio. Oggi (ieri; ndr) ho finito di prendere il cortisone. Forse tutto si poteva evitare con una diagnosi corretta".