Ascom aMa Bologna, ecco gli eventi

di Nicoletta Barberini MengoliUn racconto collettivo della città, tra storia, cultura e natura, è l’evento ’aMa Bologna Stories’. "Siamo alla quinta edizione della manifestazione – spiega Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom Bologna –, ciò conferma che i cittadini e i tanti turisti in questi anni l’hanno gradita. La cosa ci inorgoglisce, perché Bologna non è solamente arte culinaria, ma anche patrimonio artistico". Torna per la primavera e l’estate ’aMa Bologna’, rassegna dedicata a un turismo di prossimità secondo un progetto di scambio culturale e intergenerazionale, che trasforma la città in un palcoscenico di storie condivise tra passato e presente. Grazie a Giovanna Fiorentini e a Beatrice Di Pisa, rispettivamente organizzatrice e coordinatrice dell’evento, Bologna può garantire un ventaglio di grandi occasioni culturali. È ovvio che, come in tutte le manifestazioni importanti, c’è sempre bisogno di un supporto economico. In questo caso, come ha sostenuto il presidente della Banca Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli, il loro intervento tende a promuovere e valorizzare il patrimonio locale. Si è iniziatato ieri con la visita guidata a palazzo Boncompagni, che ospita la mostra di Alfredo Pirri. Poi il 2 aprile al palazzo di Residenza di Banca Intesa Sanpaolo. Per entrare nel mondo della natura, il 6 aprile si andrà in escursione al Parco regionale del Corno alle Scale, e, per restare nel verde e "a tu per tu con le piante", il 10 alle 18.30, Annalisa Lo Porto, fondatrice del Mondo Flò, offrirà nel suo negozio di via Saragozza questa bella occasione. Tra le altre belle iniziative meritano una visita, il 5 maggio, il Duomo di Modena e il teatro Pavarotti–Freni, nonchè il 21 maggio la Centrale Reuse ex Cabina Enel dei Giardini Margherita. Si continua il 22 con un insolito e originale programma: un tour turistico della "Bologna a luci rosse". Bologna è anche "a luci gialle" e lo dimostrerà il percorso tra i misteri e i crimini della città. Per i programmi completi: www.bolognadavivere.com. Eventi prenotabili al 335-7231625 o su Eventbrite e necessitano di un contributo di partecipazione. L’accompagnatrice è per quasi ogni evento Anna Brini.