Ascom apre la nuova sede: "Puntiamo sulle persone"

"Noi andiamo in controtendenza. Se tutto il mondo va verso il virtuale, Confcommercio Ascom punta sui luoghi fisici, sulle risorse umane, sui rapporti interpersonali tra i titolari delle imprese e i funzionari dell’associazione". Con queste parole ieri Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Città Metropolitana di Bologna, ha tagliato il nastro della nuova sede di Casalecchio al civico 15/4 di via Garibaldi, sotto il portico e al pianterreno del palazzo moderno sorto nel sito in cui si trovava la sede dell’ex Mutua. In 330 metri quadri Confcommercio Ascom ha ricavato gli uffici degli 11 dipendenti che in questa sede assisteranno negozianti e gestori di pubblici esercizi in tutti quei problemi che sorgono nella gestione di un’impresa, dal fisco al credito, dalle paghe alla contabilità, dalla dichiarazione dei redditi al lancio di una nuova impresa.

Un evento a cui non hanno voluto mancare tanti soci, nuovi o storici, e tanti sindaci come Matteo Ruggeri (Casalecchio), Davide Dall’Omo (Zola Predosa) e il suo vice Lorenzo Cocchi, Bruno Pasquini (Monzuno), Monica Cinti (Monte San Pietro), Roberto Parmeggiani (Sasso Marconi) e Barbara Panzacchi (Monghidoro). "Istituirò subito la Consulta del Commercio – ha rivelato il sindaco Ruggeri, al suo primo taglio del nastro – voglio instaurare una serie di sinergie con tutte le associazioni di categoria". E Barbara Bertù, presidente Confcommercio Ascom Casalecchio, ha aggiunto: " Per affrontare le sfide di oggi e di domani c’è bisogno di unità e collaborazione tra tutti".

"Una delegazione Ascom come questa di Casalecchio – ha esultato la sindaca Panzacchi che è anche delegata al Commercio e al turismo del sindaco Metropolitano – è utile anche a tutte le imprese del nostro Appennino". "Lunga vita a Casalecchio – ha affermato in chiusura Postacchini – adesso il prossimo obiettivo è il rinnovo della sede di San Giovanni Persiceto".

Nicodemo Mele