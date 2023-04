Ascom, Claudio Mioli riconfermato presidente

MEDICINA

Cariche di Confcommercio Ascom a Medicina. Successo per il presidente già in carica che è stato rieletto a pieni voti. A Medicina, infatti, è stato confermato nei giorni scorsi Claudio Mioli alla guida di Confcommercio Ascom per i prossimi cinque anni. Insieme al Comune e alle altre realtà locali, si rinnova l’impegno di Ascom a sostegno della rete commerciale di vicinato, impegno su cui Mioli ha sempre puntato in questi anni passati in carica. Eletto di recente il consiglio direttivo della circoscrizione Confcommercio Ascom di Medicina. Claudio Mioli, titolare della Cartoleria Buffetti "Centro Ufficio Snc" in via della Libertà 79, è stato confermato nella carica di presidente. Vicepresidenti sono: Mirco Landi - del Centro Carni Medicinesi, in Via San Vitale Ovest 454 - e Alessio Battaglioli (del ristorante "Osteria di Medicina", in Via Canedi 32). Con loro alla guida della sezione locale di Ascom: Alessandro Predieri (dell’omonimo ristorante in Via Nuova 834), Alessandro Mingazzini (dell’omonima cantina enoteca in Via Lamberti 50), Maria Grazia Gemelli (edicola in Via Dalla Valle 25), Cristian Scalini (Bar Scalini, in Via Licurgo Fava 421).

"Con il supporto del Comune e di Ascom – afferma il presidente Claudio Mioli – pur in una fase così complessa come quella che abbiamo vissuto negli anni passati, i negozi di prossimità hannocercato comunque di tenere vivo il nostro territorio, con iniziative che hanno contribuito a ‘fare rete’ fra i commercianti. Come Confcommercio Ascom vogliamo sostenere le imprese del terziario e collaborare con l’Amministrazione e le altre realtà associative locali a progetti capaci di dare visibilità alle imprese e valorizzare il tessuto urbano, nella convinzione che il commercio di prossimità sia fra i motori fondamentali per la tenuta socio economica del nostro territorio, del Capo0luogo e delle frazioni".