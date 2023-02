Ascom conferma Minichino Sarà presidente fino al 2027

Un rinnovo nel segno della continuità. Con un significativo ampliamento e rafforzamento del gruppo dirigente. Fabio Minichino, che da nove anni gestisce in pieno centro storico un negozio di telefonia a marchio Vodafone specializzato nell’assistenza e consulenza a clienti business, è stato confermato alla guida di Confcommercio Ascom San Giovanni in Persiceto.

In occasione del rinnovo degli organi associativi, l’assemblea della Circoscrizione Comunale ha quindi eletto Presidenza e Consiglio Direttivo per il mandato 2023 – 2027. Minichino, 39 anni e un’esperienza consolidata da dirigente Confcommercio Ascom, sarà affiancato da tutti i vicepresidenti uscenti: la Vicaria Nicoletta Contini (tabaccheria Ragazzi & Contini), Giuseppe Morselli (Cart Point Buffetti) e Alessandra Malaguti (Alessandra Calzature).

Completano il Consiglio, che raccoglie tutte le anime del sistema Confcommercio dal commercio ai servizi, dal settore alimentare a quello ricettivo: Gessica Masi di G&G Abbigliamento, Laura Suffritti del Forno Massari, Perla Galletti di Podere Casa Orto, Maria Teresa Forni dell’omonima merceria, Matteo Maria Elmi dell’IPoint Hotel, Mario Andrea Manzini di Io e Tech e Gilberto Lambertini della Foto Ottica Lambertini.

"Il mandato che si è chiuso è stato segnato da periodi complessi, ma anche da un forte impegno associativo che la nostra Ascom non ha mai fatto mancare, a livello locale come sul piano provinciale e regionale - sottolinea il Presidente Fabio Minichino -. Ci attiveremo fin da subito per sostenere ogni iniziativa in grado di promuovere la nostra rete commerciale".