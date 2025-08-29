Ascom e Confesercenti in coro:: "Impegni e tempi da rispettare"

Le sensazioni dopo il summit con Palazzo d’Accorso sono "positive", ma l’unica cosa che conta è che alle promesse "seguano anche i fatti". E allora, sui tre punti caldi per sbrogliare la matassa dell’incrocio infernale San Felice, Riva Reno e via della Grada – cioè posti auto da ripristinare, trasporto pubblico da riattivare e contributi economici alle attività colpite dai lavori del tram –, Confcommercio Ascom e Confesercenti continua a battere il punto. "Abbiamo espresso il disappunto e il disagio dei nostri associati perché questa è una zona che sta vivendo l’impatto dei cantieri fin dall’inizio – evidenzia Antonio Cocchini (Ascom) –. Il Comune garantisce che entro metà ottobre verrà terminato il primo tratto di via San Felice fino a via dell’Abbadia e noi abbiamo chiesto con forza il potenziamento della sosta, mano a mano che finiscono i lavori, per avere migliore accessibilità e possibilità di parcheggiare. E abbiamo chiesto il ripristino del servizio di trasporto pubblico: si parla della linea 23, sarebbe molto importante. Infine abbiamo rincarato la dose sui ristori, un tema aperto: riteniamo che per il prossimo ci debbano essere misure di sostegno adeguate".

Soddisfatto per ora anche Alberto Aitini di Confesercenti: "Il Comune ha preso degli impegni ed è fondamentale che i tempi vengano rispettati – ammonisce l’ex assessore al Commercio –, a partire da stalli e bus. Noi, già nella riunione di martedì scorso, avevamo chiesto un nuovo bando per contributi sia per le zone che non l’hanno ancora avuto, come San Donato, sia per quelle che lo hanno già avuto, ma dove i cantieri continua a creare difficoltà. Anche oggi (ieri, ndr) in Riva Reno è saltata la luce: molti ristoratori erano appena tornati dalle ferie e hanno subito già un danno. La situazione è molto pesante".

fra. mor.