Ascom festeggia i primi vent’anni di ’Cacio e Pepe’

Cena-spettacolo in puro stile romanesco ed un riconoscimento di Confcommercio Ascom l’altra sera a Zola per il ristorante di cucina romana L’Accademia del Cacio e Pepe in occasione dei suoi primi vent’anni di attività. Dei titolari e fondatori, Gianni Cavola e Patrizia Moroni (foto) il presidente di Confcommercio Bologna Enrico Postacchini ha sottolineato "la passione, dedizione e professionalità con cui da vent’anni onorano l’imprenditoria bolognese nel settore della ristorazione". Nel corso della serata oltre ad un tipico menù a tema con i piatti che li hanno resi noti ben oltre i confini locali, si è consolidato un gemellaggio tra questa cucina e i vini laziali del Casale del Giglio e quelli dei Colli bolognesi della cantina Monticino di Zola. Alternati alle portate e agli atti dello spettacolo dedicato al poeta Trilussa affidato alla compagnia Li poveri e li micchi composto dal trio composto da Patrizia, Alessandra e Carlo Audino, c’è stato lo spazio per il racconto del quasi casuale approdo di Gianni Cavola (originario di Velletri) a Bologna e poi a Zola, negli spazi dell’ex ristorante Volo a Vela. Poi il sodalizio di vita e di cucina con Patrizia Moroni all’insegna di Cacio e pepe, Gricia e porchetta di Ariccia Igp.