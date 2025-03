Ascom, omaggio al giudice Chinnici. Una targa e un libro per ricordarlo

Si terrà oggi alle 16 la cerimonia – presso la sede di Confcommercio Ascom – di consegna di una targa commemorativa in onore del giudice Rocco Chinnici per ricordare l’impegno e il sacrificio di un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata. A consegnare ufficialmente la targa saranno il presidente, Enrico Postacchini, e il direttore generale Giancarlo Tonelli, in un momento di riflessione condivisa sull’importanza della legalità e della memoria storica. Il magistrato Rocco Chinnici è stato un pioniere nella lotta alla mafia, gettando le basi per il pool antimafia e ispirando generazioni di magistrati e cittadini. La cerimonia sarà aperta tutti.

A partire dalle 18, inoltre, in Sala Borsa, si terrà la presentazione del libro ’L’Italia di Rocco Chinnici: Storie di un giudice rivoluzionario e gentile’, scritto dal nipote Alessandro Averna Chinnici e Riccardo Tessarini, edito da Edizioni Minerva. L’evento, moderato dal giornalista Matteo Massi di Quotidiano Nazionale, vedrà la partecipazione speciale di Caterina Chinnici, figlia del magistrato, che condividerà ricordi e testimonianze del padre.

L’opera ripercorre la vita e il pensiero del giudice Chinnici attraverso le voci di familiari, colleghi magistrati, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un ritratto intimo e appassionato della sua figura. Chinnici, assassinato da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, è stato una figura centrale nella lotta alla mafia. A cento anni dalla sua nascita, il libro rappresenta un’occasione di riflessione sull’impegno civile e sulla responsabilità di ciascun cittadino nella lotta all’illegalità.