Ascom per l’Appennino "Un piano di ripartenza per rilanciare la montagna ferita dall’alluvione"

di Luca Orsi

Un progetto "forte e articolato" per favorire la ripartenza del nostro Appennino sfregiato da centinaia di frane e smottamenti causati dall’alluvione. Porta la firma dell’Ascom, e la settimana prossima sarà presentato a Governo, Regione, Città metropolitana. E a tutti i sindaci dei Comuni appenninici, lato Futa e Porrettana.

Il progetto – pensato in una logica di collaborazione pubblico-privato – rappresenta il seguito naturale della tavola rotonda di venti giorni fa in cui istituzioni, parlamentari, imprese e stakeholders si sono confrontati sul futuro dell’Appennino.

"L’emergenza che imprenditori, cittadini e comunità si sono trovati a fronteggiare – commenta Enrico Postacchini, presidente Ascom – ci ha ricordato, ancora una volta, l’importanza di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e di una transizione ecologica che sono l’unica, credibile risposta al cambiamento climatico in atto".

Ascom ribadisce la richiesta di misure straordinarie a sostegno del sistema economico colpito dall’alluvione. E in questo frangente, avverte Postacchini, "la priorità dev’essere quella di affiancare concretamente le imprese nel tempo della ricostruzione".

Ma il pensiero non può essere circoscritto al mondo delle imprese. Lo stesso ragionamento, sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore dell’Ascom, "va naturalmente esteso alle comunità e ai territori. Con particolare riferimento a quelli che, come il nostro Appennino, convivono da tempo con criticità sul versante della competitività del sistema economico, della mobilità di merci e persone, dello spopolamento, del dissesto idrogeologico, della dotazione di servizi essenziali".

Quello della montagna, dice Aldo Zivieri – promotore del progetto dell’Ascom, che in Appennino svolge la propria attività – "è un territorio certamente fragile, di cui tuttavia non dobbiamo dimenticare le enormi potenzialità e opportunità". A partire dall’attrattività turistica e dalla valorizzazione del suo patrimonio ambientale e naturalistico.

L’Appennino, aggiunge Tonelli, "rappresenta un valore aggiunto per tutti. È il principale capitale ambientale del territorio. Preservarne la qualità e le peculiarità e dare a chi ci vive e lavora una reale prospettiva di crescita, deve rappresentare una priorità anche per chi sta a valle o in città".

Ascom invita quindi "a investire sulla cura del territorio, valorizzandola come risorsa e opportunità occupazionale, e non solo come costo a carico della collettività". Se da un lato è necessario "garantire maggiore libertà operativa agli enti preposti alla manutenzione di bacini idrici, superfici forestali e agricole, favorendo anche l’ingresso dei privati", dall’altro occorre lavorare "a un vero e proprio New Deal che incentivi il recupero del patrimonio rurale e boschivo".

Su questo fronte, alle aziende che hanno fatto e faranno manutenzione, quinti tutela e salvaguardia del territorio, "è necessario riconoscere quota parte degli ingenti investimenti eseguiti".

L’ambiente, commenta Tonelli, "costituisce per l’Appennino anche una risorsa in termini turistici". In questo senso, la crescita dei cammini escursionistici e le

potenzialità del cicloturismo, insieme con l’attrattività esercitata dal patrimonio naturalistico e paesaggistico, rappresentano opportunità di sviluppo concrete da continuare a promuovere e valorizzare".