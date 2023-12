Ascom piange. Carlo Gaggioli:: "Grande esempio"

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio alla famiglia del dottor Carlo Gaggioli, viticoltore, veterinario e ‘Re Pignoletto’, deceduto lunedì nella sua casa di Zola. Dopo il sindaco di Zola e di Casalecchio, anche il sindaco metropolitano ha espresso il suo cordoglio. Pone l’accento anche sulle qualità umane il messaggio di Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom Bologna che lo ringrazia "per l’esempio ed i consigli con cui in questi anni hai sempre condito il nostro rapporto. Mai sopra le righe, educato, sorridente, attento a tutto quello che accadeva in agricoltura, nell’enogastronomia, nel turismo. Innamorato del tuo lavoro, ma anche dell’impegno civico e sociale, della solidarietà verso chi soffre ed ha bisogno di non sentirsi solo...di una cosa sola ora sono certo, che in Paradiso il tuo Pignoletto non mancherà mai". Il funerale domani alle 10 nell’Abbazia di Zola.