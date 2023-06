Ascom, quattro volte Postacchini Rieletto presidente all’unanimità

Anche per i prossimi cinque anni, alla guida della presidenza di Confcommercio Ascom, ci sarà il presidente Enrico Postacchini, eletto all’unanimità dai 160 componenti del consiglio generale. L’assemblea, per acclamazione, ha premiato l’impegno e il lavoro svolto in questi anni dal presidente, eleggendolo nuovamente alla guida dell’associazione bolognese, che riunisce imprese del commercio, del turismo, dei trasporti, dei servizi e delle professioni.

Fino al 2027, dunque, Postacchini sarà al comando dell’associazione, ricoprendo anche altri incarihi. Oltre a ricoprire il ruolo di componente della giunta di Confcommercio nazionale, il presidente Postacchini presiede anche l’Aeroporto Guglielmo Marconi e Confcommercio Imprese per l’Italia Emilia-Romagna. "È un lavoro che tutta la giunta prende molto seriamente e con grande responsabilità, perché in questi anni abbiamo sperimentato forti crisi e cataclismi – afferma Postacchini –. Si tratta, quindi, di una squadra molto allenata e affiatata, con nuovi innesti e nuovi comparti. È un gruppo che saprà lavorare bene".

E di saper lavorare bene l’assemblea lo dimostra già, perché pone al centro degli obiettivi e dei progetti, tra gli altri, determinati argomenti e tematiche. Il gruppo di lavoro mette i temi della promozione e della valorizzazione dell’economia urbana e dei servizi di prossimità al centro; in più, insiste sulla mobilità di merci e persone, sulle grandi infrastrutture e sulla rete di trasporti a Bologna e nell’area metropolitana. Inoltre, l’assemblea pone l’attenzione sulle prospettive di crescita del turismo in città, ma anche nei territori della provincia, partendo dall’area e dal tessuto economico dell’Appennino bolognese.

Di fondamentale importanza, per l’assemblea, anche lo sviluppo sempre più forte di un’economia a vocazione terziaria e del mondo delle professioni e del lavoro autonomo.

Ad affiancare il presidente Postacchini nel prossimo mandato, che si prolungherà fino al 2027, sarà il vice presidente vicario Valentino Di Pisa, insieme con i vice presidenti Celso Luigi De Scrilli, Lina Galati Rando, Medardo Montaguti e Andrea Tolomelli.

La nuova giunta è stata eletta. Il gruppo di lavoro è rappresentativo di tutti i settori e dei territori in cui Confcommercio Ascom esercita la sua azione di tutela, di promozione e di assistenza delle aziende del settore terziario.

Nella lista delle nomine, Andrea Bertusi, Daniele Carella e Stefano Casella. Poi, Gianluca Castagnoli, Marco Cremonini, Irene Govoni e Roberto Maccaferri. Nella giunta si inseriscono anche Pietro Maresca, Roberto Melloni, Giorgio Merli e Fabio Minichino. Infine, ci sono Barbara Nanni, Renato Nucci e Pierluigi Sforza.