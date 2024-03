Ascom rilancia l’iniziativa ’Uno scontrino per la scuola’

Destinare risorse alla scuola di Castel d’Aiano e incentivare gli acquisti negli esercizi di vicinato. Sono questi gli obiettivi del progetto ’Uno scontrino per la scuola’. L’iniziativa, che terminerà a maggio inoltrato, è realizzata da Confcommercio Ascom Castel d’Aiano in collaborazione con il Comune e le scuole del territorio. Nel periodo di durata della progettualità, coloro che faranno acquisti nelle 30 attività commerciali aderenti dovranno conservare scontrini portarli a scuola e inserirli in un apposito contenitore. Confcommercio Ascom Castel d’Aiano, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha deciso di mettere in palio tre premi - 1°, 2°, 3° posto - in modo da poter sostenere tutti gli ordini presenti all’interno della scuola, che saranno commisurati alla quantità di scontrini raccolti dai rispettivi alunni e dalle loro famiglie. "Con questa nuova edizione di ’Uno scontrino per la scuola’ siamo di fronte ad un progetto che fa bene al commercio e al paese - sottolinea Luana Delucca, presidente Confcommercio Ascom Castel d’Aiano -. Sostenere la scuola significa credere nel futuro di questo territorio e nella funzione sociale che, ogni giorno di più, le attività di prossimità esercitano congiuntamente a quella economica: l’auspicio è di attivare un circuito virtuoso che coinvolga tutte le anime di Castel d’Aiano e porti beneficio sia ai nostri bambini e ragazzi, sia a tutte quelle imprese che ogni giorno offrono un servizio essenziale per la comunità".

"Il sostegno alle scuole e alle realtà locali è un tema a noi molto caro - prosegue Camilla Sghinolfi, consigliere delegata a scuola, cultura e politiche giovanili del Comune-, pertanto confidiamo in una viva partecipazione della comunità per una buona riuscita del progetto e ci auguriamo di poter continuare con collaborazioni virtuose di questo tipo per il nostro territorio”.