Ascom rinnova le cariche Galati Rando confermata

Ancora quattro anni. Confcommercio Ascom San Lazzaro di Savena rinnova all’unanimità la fiducia alla presidente Lina Galati Rando, titolare di Bisù Gioielli, atelier di moda e preziosi lungo la via Emilia. In occasione del rinnovo degli organi associativi, l’assemblea della Circoscrizione Comunale ha quindi eletto presidenza e consiglio direttivo per il nuovo mandato. Galati Rando, già vice presidente metropolitana dell’Associazione con delega al territorio della Pianura, sarà affiancata dai vice presidenti uscenti Anna Merli (Manini Abbigliamento) e Stefano Casella (Macelleria dell’Edera). Completano il consiglio, che resterà in carica fino al 2027, Roberto Baiesi (Immobiliare Baiesi), Patrizia Degli Esposti (Patty Scarpe), Michele Franceschi (Milosa Caffè) e Maria Mingozzi (Bluefields).

La riunione è stata l’occasione giusta per fare il punto sull’attività svolta dall’Associazione nell’ultimo quinquennioe per delineare le priorità programmatiche del nuovo mandato in tema di promozione dei servizi commerciali e di prossimità, organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico, relazione tra assetto commerciale, politiche urbanistiche e per la mobilità, equilibrio distributivo tra esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, transizione digitale.

Sul tavolo, in particolare, la nuova edizione dell’attesissima Notte Bianca di San Lazzaro di Savena, già calendarizzata per venerdì 9 giugno, e l’impegno assunto da presidenza e consiglio di proseguire il confronto con l’Amministrazione comunale sui Piani per la nuova mobilità e sull’integrazione tra eventi promossi a livello territoriale e offerta commerciale, ristorativa e di servizi.

"Quelli che ci attendono sono anni importanti per il nostro tessuto economico di prossimità – sottolinea la presidente Lina Galati Rando -. Abbiamo di fronte sfide da raccogliere con entusiasmo e determinazione, sia come imprenditrici e imprenditori, sia come Associazione: se da un lato le abitudini di acquisto e consumo dei cittadini cambiano rapidamente, dall’altro l’eccellenza di prodotto e servizio dei nostri commercianti, unità alla professionalità dell’assistenza pre e post vendita, resta un "plus" non replicabile in forme di distribuzione diverse dall’esercizio di vicinato. San Lazzaro di Savena è nota in tutta la Città metropolitana di Bologna per la qualità della sua offerta commerciale e il nostro compito, come Confcommercio Ascom locale, è quello di consolidare questa vocazione e farla crescere ancora".

Zoe Pederzini