Asfaltatura degli svincoli della Porrettana

Sono iniziati i lavori di asfaltatura delle rampe di accesso ed uscita che riguardano gli svincoli della "Trasversale di pianura", in corrispondenza degli innesti con la Porrettana, la Galliera e la Saliceto. Il primo svincolo interessato è quello con la ss64. I lavori dureranno complessivamente 34 settimane e prevedono la chiusura delle rampe oggetto dei lavori per circa 2 giorni per ogni ’sezione’. Fino al 9 novembre sono previste pertanto le chiusure delle rampe indicate nella informativa presente sul sito dei Comuni coinvolti. La Polizia Locale Reno Galliera informa: "Si consiglia di percorrere quale itinerario consigliato, dalla ss64 la sp46 via Matteotti verso Castel Maggiore e poi la sp45 Saliceto per immettersi sulla ss253bis. Le date sono indicative in quanto in caso di pioggia potrebbero verificarsi slittamenti di giorni. Nei prossimi giorni indicheremo anche le previsioni di chiusura relative agli altri svincoli interessati".