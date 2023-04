Asfaltature a borgo Fontana

Inizieranno martedì mattina e continueranno fino a metà giugno i lavori di asfaltatura di diverse strade comunali di Sasso Marconi.

Si inizia al borgo Fontana: i lavori riguardano la via principale che attraversa tutta la frazione. Il cantiere si sposterà poi in via Ponte Albano, nella zona compresa tra il ponte e il passaggio a livello, e nel tratto di via Stazione, fino alla stazione ferroviaria. Per non creare intralcio alla circolazione, i lavori in via Ponte Albano e via Stazione si svolgeranno in orario notturno. A maggio sarà la volta di via Europa e via dell’Industria, infine toccherà alla zona collinare, con interventi prima in via Tignano poi in via Angonella.