Asfaltature e sfalci di primavera

Pianoro si rifà il look. Asfaltature, rifacimento della segnaletica, sfalci nei parchi e nelle aree verdi. Si tratta di giorni di intenso lavoro a Pianoro, dove la giunta del sindaco civico Luca Vecchiettini sta portando avanti una forte attività di miglioramento della qualità del territorio.

A spiegare gli interventi in corso è la stessa amministrazione comunale in una nota: "Sono partiti i lavori di asfaltatura nel centro di Pianoro. Le vie interessate dai cantieri che si svolgeranno in questi giorni saranno: via Libertà, via Gramsci, via Marconi, via Risorgimento, via Ariosto, via Padre Marella, parte di via dello Sport. A queste aree del centro del paese si aggiungono anche i lavori nella frazione di Pian di Macina e per la precisione in via I Maggio e in via Casalini". L’amministrazione Vecchiettini, poi, aggiunge: "Nei prossimi giorni partiranno i lavori di segnaletica orizzontale lungo la Futa ss65, ovvero la via Nazionale e la via Andrea Costa, e su via Donini, che era stata già recentemente asfaltata. Successivamente, poi, si procederà con diversi interventi all’interno dei centri abitati delle frazioni pianoresi di Rastignano e Pian di Macina. Sono previsti interventi anche sulle vie collinari del territorio. Per queste ultime, però, sarà necessario attendere il termine dei lavori di ripristino dei dissesti dell’alluvione del maggio 2023, già approvati, e che partiranno durante l’estate per un totale di circa 9 milioni di euro". Nello specifico sono in programma cantieri a Monte delle Formiche, Zena, Riosto e Sant’Andrea di Sesto ed è previsto anche l’intervento alla pista ciclopedonale lungo il Savena divorata dalle piene.

"Contestualmente – prosegue il Comune –, è previsto anche un importante intervento di manutenzione del verde. Per quanto riguarda le banchine stradali, in tutto circa 100 chilometri di estensione, sono programmati due tagli dell’erba, il primo a fine maggio e il secondo a settembre. Si ricorda che, nel 2024, il primo taglio era stato effettuato solo nel mese di luglio. Nei parchi e nelle aree verdi comunali, è in fase di conclusione il primo giro di sfalcio, che verrà seguito da una nuova tornata non appena completato l’intervento attualmente in corso".

Zoe Pederzini