Asfaltature sulla Nuova Bazzanese, disagi per venti chilometri

La Nuova Bazzanese si rifà il look. Da lunedì prossimo, cominceranno una serie di lavori di asfaltatura delle strade che interessano un tracciato di quasi venti chilometri, da Bazzano-Valsamoggia fino alla Croce di Casaleccchio. I lavori dureranno più di un mese, fino all’11 agosto e sono previsti possibili rallentamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nelle ore di punta al mattino e alla sera, all’ingresso e all’uscita dai posti di lavoro delle diverse zone industriali e artigianali disseminate lungo il percorso. Nonché nei fine settimana, quando i consumatori si accalcano nei centri commerciali come quelli di Casalecchio. L’avvio dei lavori di asfaltatura sulla Nuova Bazzanese, nota con il termine tecnico di SS (Strada statale) 569 "di Vignola", interesserà diversi tratti che ricadono nel territorio dei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Valsamoggia. I cantieri si fermeranno nei giorni festivi. Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, l’Anas (la società statale che si occupa delle strade) ha previsto alcune modifiche alla viabilità di questa arteria da molti ancora conosciuta come ’Asse attrezzato’.

Un senso unico alternato, regolato da un semaforo o da dei movieri (personale Anas che regola il passaggio degli automezzi) sarà istituito dal chilometro 23+990 (a Bazzano, al confine tra Modena e Bologna) fino al chilometro 38+500, cioè fino a Zola Predosa, dove l’Asse attrezzato si allarga a due corsie di marcia. Quindi sarà istituita la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso dal chilometro 38+500 (a Zola Predosa, dove si allarga a due corsie) fino al chilometro 42+750, alla Croce di Casalecchio, in entrambe le carreggiate. In questo modo sarà garantita la circolazione stradale nella corsia libera dal cantiere, per una lunghezza massima di 500 metri.

Nicodemo Mele