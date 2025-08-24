Asfalti d’agosto, scatta la seconda fase del piano

Continua il piano asfalti a Calderara. "Siamo forse tra i pochi in Italia – dice il sindaco Giampiero Falzone (nella foto) – a fare la giunta il 14 agosto. Ma era doveroso per dare esecuzione all’impegno annunciato lo scorso 16 luglio, ovvero approvare un secondo attuativo asfalti 2025 per ulteriori 800.000 euro. In questo modo lo stanziamento per il piano asfalti del corrente anno arriva a ben 1,5 milioni di euro, 700.000 dei quali con il primo applicativo relativo agli interventi già eseguiti tra giugno e luglio ed euro 800.000 adesso".

"Un piano asfalti – aggiunge il primo cittadino – ancora una volta importante, in continuità con quelli degli anni passati, che ricordo aver visto la chiusura del precedente mandato con un investimento complessivo di 4.330.000 euro per un totale di 103 interventi. Con l’approvazione del secondo attuativo per 800.000 euro aggiungiamo, quindi, questi interventi che partiranno nelle prossime settimane".

I lavori inizieranno in via Stelloni Levante fino all’incrocio con via Guardatello; in via Garibaldi, dalla rotatoria Shangai al distributore di carburanti; nei parcheggi di via Matteotti, delle Poste e della farmacia; nel marciapiede di via Don Minzoni a Lippo; nel marciapiede di via Persicetana, tratto all’incrocio con via Castagnini; nel marciapiede tratto di via Roma alla confluenza in via Di Vittorio. E ancora è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nell’area urbana di via Pertini e il rifacimento della segnaletica orizzontale di 20 strade e di alcuni singoli parcheggi per un totale di 23.166 metri di strade.

Inoltre, a settembre, con oneri e spese a carico Enel, è previsto il completo rifacimento delle corsie oggetto di scavo, ovvero: via del Campo, via Rizzola Ponente e Levante, compreso il rifacimento della pista ciclabile, e le vie Mimosa e Bazzane.

p. l. t.