Asili, agevolazioni per i redditi più bassi

Tariffe scolastiche agevolate per chi ha bambini piccoli con sconti sulle rette fino al 70 per cento. Anche per l’anno educativo scolastico 2023 - 2024 il Comune di San Giovanni in Persiceto conferma le agevolazioni sulle rette dei nidi comunali e delle sezioni ’primavera’ delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale. Va detto che l’amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento regionale nell’ambito del programma "Fse+ Fondo Sociale Europeo Plus – priorità inclusione sociale", per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età da zero a tre anni. La giunta comunale ha poi deliberato di integrare le risorse regionali per poter applicare riduzioni sulle rette a tutti gli utenti con valore Isee inferiore o uguale a 26mila euro, sia quelli frequentanti i nidi comunali sia quelli iscritti alle sezioni ‘primavera’ delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale.

Le agevolazioni verranno riconosciute sulla base di un modello di calcolo che prevede l’applicazione di aliquote di sconto a scaglioni in funzione dell’Isee presentato dalle famiglie e della loro residenza, con riduzione della retta dal 70 al 30 per cento. Per i residenti nel territorio comunale di Persiceto, che ne hanno diritto e che frequentano i nidi comunali, sono previste riduzioni, con un valore Isee da 0 a 6mila euro, del 50+20 per cento sulla retta scolastica; con un valore Isee da 6.000,01 a 22mila euro si ha diritto a una riduzione del 40+20 per cento sulla retta; con un valore Isee da 22mila a 26mila euro si ha diritto a una riduzione del 30+20% sulla retta.

Anche per i residenti nel comune di Persiceto che frequentano invece i nidi privati sono previste riduzioni: con un valore Isee da 0 a 6mila euro, si ha diritto a una riduzione del 50+20 per cento sulla retta: con un valore Isee da 6.000,01 a 22mila euro si ha diritto a una riduzione del 40+20% sulla retta e con un valore Isee da 22mila a 26mila euro si ha diritto a una riduzione del 30+20 per cento sulla retta. Infine per i residenti nella regione Emilia-Romagna sono previste riduzioni: con un valore Isee da 0 a 6mila euro si ha diritto a una riduzione del 50 per cento sulla retta; con un valore Isee da 6.000,01 a 22.000 euro si ha diritto a una riduzione del 40% sulla retta e con un valore Isee da 22.000 a 26.000 euro si ha diritto a una riduzione del 30% sulla retta scolastica.