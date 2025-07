Asili nido e materne bollenti. Ara: "Al lavoro per un nuovo piano"

"Tutti i dormitori dei nidi hanno il condizionatore, ma è evidente che non bastano. In tutte le materne ci sarà bisogno di un piano di adattamento, i Lavori pubblici ci stanno lavorando. Per questa estate ci stiamo concentrando sui nidi". Nel frattempo "stanno arrivando condizionatori e pinguini in tutti i nidi" che chiudono il 18 luglio, mentre le materne ospitano i centri estivi.

Così l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, interviene sulla temperatura rovente in nidi e materne. "Per il prossimo anno faremo un piano per migliorare i nidi e condizionare anche delle parti delle materne". Oggi, annuncia Ara, ci sarà un incontro con i sindacati per definire gli interventi tesi a migliorare le condizioni in questi plessi. "Vanno individuate le risorse. Ci stiamo lavorando", spiega l’assessore (nella foto). Quindi butta la palla a livello nazionale: "Tutti i Comuni sono messi così. Occorre un piano di adattamento nazionale se vogliamo che i servizi siano aperti anche d’estate". Non ultimo allarga l’orizzonte, guardando anche all’organizzazione interna nei nidi e nelle materne, ad esempio dall’utilizzo dell’acqua fino al verde dei giardini. Certo è che i nidi e le materne comunali sono bollenti, anzi roventi. E non certo da quest’anno.

Nel frattempo, sta arrivando a 1.500 firme la petizione dei genitori per chiedere al sindaco di dotare nidi e materne di condizionatori. Stessa richiesta, via ordine del giorno, arriva anche dal consigliere della Lega Matteo Di Benedetto. A denunciare la situazione "insostenibile che mette a serio rischio la salute dei bimbi e dei lavoratori", sono le Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del sindacato Sgb che, foto dopo foto, raccontano il clima proibitivo nei nidi e nelle materne comunali. Poi le materne: Villa Maj con i suoi 29,4°, alle Attilia Neri 31°, il Marighetto a 34° e il Betti 2 si veleggia sui 31,4°. Passando al nido Betti, sul termometro, si leggono 30,5°; al Romagnoli ben 33°, al Gallon 38° e allo Zucchelli 32°. "Da un anno i nostri Rls hanno chiesto, all’amministrazione, di fissare un cronoprogramma per installare i climatizzatori nei nidi e nelle materne", accusa Massimo Betti coordinatore Sgb. La risposta è stata il silenzio, rivela il sindacalista: "Questo è il risultato di un bilancio comunale improntato all’austerity. Tutte le risorse vanno sul tram, ma questa amministrazione dovrebbe pensare di più ai suoi dipendenti e soprattutto ai bambini".

