Asili nido, il nuovo regolamento: dall’età di accesso alle graduatorie

Nell’ultimo consiglio comunale di Calderara dei giorni scorsi, è stato deliberato il nuovo regolamento dei nidi d’infanzia. Queste le novità: accesso al servizio a partire dai 6 mesi di età, graduatoria riferita all’età per entrambi i nidi d’infanzia comunali; possibilità di indicare una preferenza tra i due nidi d’infanzia, ossia tra il nido d’infanzia del capoluogo che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età e fino a tre anni e il nido d’infanzia di Longara che accoglie bambini dai 6 mesi di età e fino a tre anni. E non finisce qui perché un nuovo spazio, oltre al nido comunale ‘Mimosa’, sta per aprire le porte. A partire da settembre, infatti, il nido d’infanzia ‘Clorofilla’, nella frazione di Longara, il cui cantiere si sta avviando alla conclusione, accoglierà i piccoli partire dai sei mesi di età. "E’ stato un lavoro importante – dice Simone Cappelletti, assessore comunale alla Scuola – portato avanti leggendo i bisogni delle famiglie cui riusciamo a dare risposta. Ed abbiamo introdotto novità per un sistema più equo ed inclusivo per le famiglie".

Le iscrizioni ai nidi apriranno sul sito istituzionale del Comune dal 10 marzo al 10 aprile. Mentre l’open day al nido Mimosa è previsto per il 13 marzo. "Il nuovo regolamento dei nidi d’infanzia – sottolinea il sindaco Giampiero Falzone – introduce importanti cambiamenti per le famiglie nei confronti delle quali avevamo assunto impegni precisi. Nei prossimi mesi terminerà il cantiere relativo al nuovo nido di Longara e abbiamo lavorato grazie agli uffici per essere subito pronti per l’apertura a settembre. Abbiamo voluto chiamarlo ‘Clorofilla’ per il significato che porta con sé: che possa essere energia vitale e di crescita per i nostri piccoli cittadini e cittadine". Tutte le informazioni si possono trovare sono sul sito web del Comune.

p.l.t.