Asili senza condizionatori. Scatta il ’piano’ caldo: bimbi nelle piscinette

Niente impianto di condizionamento e i bambini hanno tantissimo caldo. E così tutti a bagno nelle piccole vaschette. E quello che hanno pensato di fare le operatrici per bambini di età inferiore ai tre anni del nido comunale Paola Marchetti 25/1.

Chi con il costumino chi con il pannolino-mutandina nelle tre micro piscinette regalate dalle mamme e dai papà all’asilo di via Martelli dove la temperatura dei locali, in questi giorni infuocati, è diventata rovente. Molta preoccupazione da parte dei genitori dei bimbi che hanno pensato bene di provvedere per aiutare i loro piccolini a rifrescarsi con bagnetti e giochi nell’acqua.

La colonnina di mercurio è da ’codice rosso’ e nei nidi e nelle materne comunali si bolle. Storia annosa, quella delle estati infuocate, alla quale il Comune non ha dato una risposta strutturale in tutti questi anni dove le ondate di calore sono di fatto pane quotidiano. Certo, qualche pinguino è arrivato o qualche climatizzatore è stato montato, ma troppo poco rispetto al fabbisogno.

Ora il paradosso: all’asilo Marchetti, un nido nuovo di pacca aperto da quasi un anno, il clima è talmente bollente da far spuntare le piscinette di plastica. Ma non solo. Nell’area verde, gli alberi cresceranno certo, tuttavia al momento non se ne vede l’ombra. C’è, però, una tettoia sotto la quale sono state messe appunto le piscinette di gomma e parcheggiati i biciclini. Lì ci si ripara dalla calura. Tocco finale: solo il dormitorio è rinfrescato per cui, a turno, educatrici e bimbi (15 in una sezione, 19 nell’altra) vanno a rinfrescarsi portandosi, magari qualche giochino. Di fatto non svolgendo alcuna attività perché tra educatrici, bebè e lettini lo spazio è davvero minimo.

"Alla mattina quando arriviamo il termometro nel nido segna già 32 gradi", denuncia arrabbiata mamma Francesca (nome di fantasia, ndr) che racconta di come "questo inverno, a gennaio, c’erano 15 gradi dentro al nido e i nostri bimbi venivano lavati con l’acqua fredda".

"Educatrici, dade e anche la coordinatrice pedagogica sono fantastiche, ma come si fa a lavorare in queste condizioni? Poi parlano di benessere dei bambini in queste condizioni? Il fatto è che si tratta di un asilo nuovo", accusa la mamma.

Nel frattempo incassa firme su firme (oltre 600 solo ieri mattina) la petizione lanciata dai genitori per chiedere al Comune di installare condizionatori nei nidi e nelle materne comunali. Dal canto suo, Sgb denuncia condizioni di lavoro critiche nelle strutture comunali per under 6. I questi giorni "roventi, i bambini sono stanchi, irrequieti per il caldo, e arrivano a comportarsi anche in maniera preoccupante e inusuale".

Come Sgb "continuiamo a ricevere mail e segnalazioni con tanto di foto sulla situazione che imperversa nei nidi e nelle materne e che, ricordiamo, continueranno ad essere aperte (infanzia) oltre il 30 giugno con personale cooperativa e fino al 18 luglio i nidi". Chi ha "contratti al 30 giugno e gli viene chiesto di lavorare a luglio spesso non è disposto ad accettare. Non c’è da chiedersi il perché. La risposta è nella lettura dei termometri".

Federica Gieri Samoggia