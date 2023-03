"Asilo ancora ’prigioniero’ delle regole del Covid"

Polemiche alla scuola d’infanzia il Colibrì di Pianoro. Un gruppo di genitori ha segnalato una situazione, a dir loro, insostenibile per i bambini richiedendo addirittura l’intervento del Provveditorato scolastico. "Vogliamo palesare la situazione di estremo disagio che viviamo nel nostro istituto comprensivo e in particolare all’interno della scuola d’infanzia Colibri - hanno dichiarato alcuni genitori-. Abbiamo più volte contattato la dirigente che si è sempre negata, sia per incontri di persona che online, mandando avanti altre collaboratrici senza prendere in carico le nostre considerazioni, con la promessa della risoluzione dei problemi al rientro a scuola dopo la pausa natalizia, ma nulla è cambiato. All’interno della scuola si vive una situazione irreale, come se fossimo ancora in emergenza pandemica, non si possono festeggiare i compleanni portando da casa cibi (sia ben chiaro acquistati e di certa tracciabilità) quando in tanti altri istituti comprensivi, anche quello più vicino a noi, questo è possibile".

I genitori, poi, aggiungono: "Esistono ancora le entrate su ingressi separati, dove per far entrare i bimbi alcuni genitori devono fare il giro della scuola perché non possono mischiarsi ad altri. Siamo arrivati a marzo e, forse, solo tra poco potrà partire qualche progetto di intersezione, e sappiamo bene quanto i bambini che hanno vissuto la pandemia abbiano bisogno di ritrovare momenti di socialità nuovi sani e sereni. C’è la difficoltà nello scegliere un luogo dove poter fare una gita fuori dal comune, dato che la dirigente boccia qualsiasi idea. Dopo che l’anno scorso due bambini sono scappati aprendo un cancelletto, quest’anno il problema della sicurezza è stato ‘risolto’ apponendo un cartello con scritto "si prega di chiudere il cancello"" Noi in queste condizioni non siamo tranquilli. Possibile che chi è sopra alla dirigente, ossia il Provveditorato, non si faccia domande?"

Le famiglie, poi, concludono: "Nulla c’entrano le maestre, che si trovano a lavorare in condizioni precarie e soprattutto sotto organico. A dimostrazione del malumore dei genitori che afferiscono all’Istituto comprensivo, vi è stata la scelta, di un numero elevato di famiglie provenienti dalle scuole materne di Pianoro, di non iscrivere i bambini per l’anno 20232024, scegliendo altri istituti comprensivi anche fuori dal paese".

La dirigente scolastica Liana Baldaccini, da noi interpellata in merito, ha deciso di non rispondere alle accuse mosse dal gruppo dei genitori.

Zoe Pederzini