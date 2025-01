Asilo Caravaggio, la caccia al topo non dà esito. I bambini costretti a stare a casa anche oggi

Caccia al topo senza esito, e anche oggi i cento bambini iscritti alle cinque sezioni della scuola materna di via Caravaggio, resteranno a casa. Dopo la chiusura decisa martedì scorso così per il secondo giorno consecutivo nella scuola dell’infanzia Caravaggio, alla Croce di Casalecchio proseguiranno le attività di bonifica rese necessarie dopo che, lunedì scorso, il personale aveva notato tracce della presenza di un piccolo roditore.

L’ala dov’erano stati visti escrementi di piccola dimensione è stata inizialmente isolata dal resto della scuola e le attività erano continuate. Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Croce ha segnalato il fatto al Comune e, nella stessa giornata di lunedì, la ditta specializzata Biblion aveva piazzato trappole e foto-trappole che non hanno però evidenziato la presenza del topo.

"Le ricerche sono continuate dopo che martedì era stato individuato il probabile punto di passaggio dell’animale tra l’esterno e l’interno", aveva informato il Comune. Quel pertugio era stato tappato dal personale tecnico di Adopera e in contemporanea la ditta Biblion ha poi collocato altre trappole ed erogatori di topicida. "Attraverso la società Melamangio è poi erogato il servizio di refezione con la massima attenzione ai protocolli di sicurezza e igiene che prevedono l’utilizzo di materiale sigillato usa e getta e compostabile e la preparazione dei cibi nella cucina centralizzata di via Guido Rossa", ha rassicura il Comune. Che, a fronte dell’allarme suscitato nell’ambiente scolastico e nelle famiglie, ha deciso di sospendere l’attività didattica per due giorni, per consentire una igienizzazione approfondita di tutte le superfici e l’attività ispettiva da parte della ditta incaricata del posizionamento delle trappole e del loro monitoraggio. Solo nel pomeriggio di oggi si valuterà se esistono le condizioni per riaprire la scuola nella giornata di domani.

Gabriele Mignardi