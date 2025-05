Asparago Igp da record, un altro weekend di gusto

Il primo weekend, che ha decretato il ritorno della Sagra dell’Asparago Igp di Altedo dopo cinque anni di assenza, ha visto un successo di pubblico notevole, sia sabato sera con il concerto dei Rewind ‘90, sia domenica con 120 bancarelle che hanno riempito la ss64 chiusa per festa. Tantissimi intrattenimenti, la parata del gruppo Folk Vignola, del gruppo di animatori "La Bandessa" e dei trattori agricoli storici e moderni, evento a cui lo stesso presidente Gianni Cesari ha partecipato.

Ora ci si appresta a un secondo weekend con doppia chiusura della ss64 Porrettana domani per la Notte Verde e anche domenica. Sarà, dunque, un altro fine settimana pieno di eventi, oltre al ristorante TuttoAsparago già stato preso d’assalto nel fine settimana scorso. In programma, dunque, il concorso di Miss Italia sabato sera in piazza XXV Aprile e una domenica piena di bancarelle e spettacoli con parata del Carnevale di Cento, tre mostre, i New MCA con musica anni ‘70 ed ‘80 e premiazione del concorso ‘La matita Verde’. Il sindaco Massimiliano Vogli esprime "soddisfazione per il grande momento di aggregazione sociale ritrovata e anche per il successo in termine di presenze di visitatori che hanno permesso, tra l’altro, di vendere, alle bancarelle delle Fondazione Ant, oltre tre quintali di asparagi".

z. p.