Aspettando la Croce ricostruita

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Una grande testimonianza di amore. Tante famiglie, bambini anche in carrozzina, molti giovani ed anziani. Questo è accaduto lo scorso Venerdì Santo nella Via Crucis che porta in cima all’Osservanza, guidata in processione dal cardinale Matteo Zuppi. Una folla di bolognesi, ormai per tradizione alla luce delle candele in mano ad ogni partecipante, ha percorso le 14 stazioni accompagnata dalle parole del cardinale, i cui testi erano stati scritti dalla piccola Famiglia dell’Annunziata, l’associazione pubblica di fedeli fondata da don Giuseppe Dossetti. I testi portavano ad una meditazione sul momento delicato che stiamo vivendo, concludendo che solo l’amore di Gesù può aiutarci. Il ritrovo iniziale della cittadinanza è come da sempre stato attorno alla Croce dell’Osservanza, un emblema importante per i bolognesi e per la nostra storia cittadina. Il problema è nato qui però. La Croce non c’è più, quindi ci si è fermati davanti a quell’immagine virtuale che ognuno ha nella propria mente. Riavvolgiamo un attimo il filo dello memoria. Il 5 dicembre 2019 si stacca improvvisamente un braccio della Croce, per fortuna senza creare danni, se non materiali. Ne è conseguita la totale demolizione, i cui pezzi si trovano ora in un deposito del Comune. La Croce in arenaria risalente al ‘700, è posta in uno dei luoghi più suggestivi di Bologna. Finalmente dopo tanti articoli del nostro giornale per mantenere vivo il problema della ricostruzione della Croce, alla fine del 2023 qualcuno si è fatto avanti, offrendo la propria disponibilità a sviluppare l’iniziale idea progettuale anche dal punto strutturale, e realizzare, a proprie spese, una nuova Croce. Quindi si spera che anche prima della prossima Pasqua questo significativo segno della nostra cristianità sia pronto. Credo che a noi, una volta realizzata l’opera, non resti che ringraziare questi cittadini che amano la nostra città e le sue memorie più radicate. I bolognesi hanno, pur essendo al passo con l’era moderna, un saldo legame con le tradizioni. Per fortuna!