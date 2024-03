Aspettando la Notte degli Oscar. Farinelli: "I miei film per l’Academy"

Serata in vista della Notte degli Oscar domani sera al Modernissimo. Paolo Mereghetti e il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli saranno in sala per scommettere sui possibili vincitori della statuetta più ambita e a seguire, proiezione di Foglie al vento di Aki Kaurismäki. E per Farinelli quest’anno è davvero speciale, perché la scorsa estate è entrato a far parte dell’Academy degli Oscar, il che significa chiamata al voto.

Direttore Farinelli, come parte dell’Academy qual è stato il suo compito?

"Il mio compito è stato quello di vedere i film internazionali per arrivare a indicare i 15 film che costituiscono la front list. Poi c’è stato il voto sulla quindicina per indicare i film che si contenderanno l’Oscar dei titoli non in lingua inglese e infine la votazione di tutte le cinquine con la scelta per tutte le categorie del miglior film".

Un certo orgoglio per ’Io capitano’?

"Un film italiano parte comunque sfavorito, perché la grande maggioranza dei votanti sono in lingua inglese ed è chiaro che non ha mai tantissime possibilità di vincere, quindi è stato davvero uno straordinario successo che il film di Garrone fosse tra i 15 e che addirittura arrivasse tra i primi cinque. Se vincesse Garrone sarebbe bellissimo, perché affronta la questione più grande che riguarda la nostra Europa, dove tante persone come i due giovani protagonisti senegalesi cercano una nuova vita. Per di più è arrivato dove è arrivato grazie alla comunità afro-americana, nonostante a Cannes non fosse stato preso perché si pensava che fosse inaccettabile che una storia africana fosse stata scritta da un bianco".

Con Mereghetti vi siete già scambiati dei pareri?

"No, non ci parliamo fino a che non siamo sul palco, anche perché non sempre ci troviamo d’accordo. Io ad esempio ho amato Poor Things che lui ha abbastanza stroncato".

Lei non può sbilanciarsi troppo, anche se le preferenze sono già state date e le votazioni sono chiuse, ma cos’ha molto amato?

"È stato un anno straordinario questo e con tutti i grandi film usciti si potevano fare altre due o tre cinquine altrettanto buone per ognuna delle categorie, tanto che al momento stiamo facendo la rassegna gli Oscar del Modernissimo perché ci sono tanti film da scoprire o rivedere.

A proposito dei film in lizza, non si può non pensare a Wim Wenders che è stato a Bologna parecchi giorni la scorsa estate e che ora corre con Perfect Days". Bologna e Los Angeles sono davvero vicine.

"Innanzitutto posso già annunciare che Wenders tornerà anche quest’anno al Cinema Ritrovato, perché si era molto divertito. Se penso al suo film, dico che se dieci anni fa avesse proposto a un produttore la storia di un uomo che pulisce i bagni pubblici di Tokyo ed è l’uomo più felice sulla terra, l’avrebbe preso per matto. Invece la cosa straordinaria è che lui abbia intuito che fosse il tempo giusto per fare un film così".