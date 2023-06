Vasco Rossi a Bologna: strade chiuse e divieti di parcheggio in zona stadio

Bologna, 5 giugno 2023 – Modifiche alla viabilità e alle zone sosta in vista delle quattro date bolognesi del tour di Vasco Rossi, che parte martedì 6 al Dall’Ara.

Vasco Rossi: quattro date a Bologna, attenzione alle strade chiuse

Strade chiuse

Il Comune, con una apposita ordinanza, segnala che martedì 6, mercoledì 7 e poi i prossimi 11 e 12 giugno, dalle 14 fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito in più tratti di via Andrea Costa, limitazione che non riguarda i veicoli di Hera, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; così in via De Coubertin, in via della Certosa, in via delle Tofane; in via XXI Aprile 1945 dal civico 9 a via De Coubertin; in via Volontari della Libertà; via Brigate partigiane; via di Villa Pardò; e poi in via Ghiselli, via Carrettieri, via Dal Lino. Dalle 17, invece, limitazioni al traffico anche in via Don Sturzo, via della Barca. Il divieto di transito in via dello Sport (dove non si sono più le tende dei fan in attesa) parte invece dalle 9 (eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli degli organizzatori dell’evento e di Hera).

Divieto di sosta

Dalle 8 alle 24 degli stessi giorni divieto di sosta, con rimozione coatta, in via Porrettana (dal civico 13 a via Menabue), in più tratti di via De Coubertin e di via Andrea Costa; in via Menabue, via Irma Bandiera; via Curiel, piazza della Pace (dove però la sosta è consentita, nell’area pedonale lato sud a motocicli e ciclomotori); in via dello Sport.

Dove parcheggiare

Da sei ore e 30 minuti prima dell’inizio del concerto e fino a 30 minuti dopo il termine dello stesso sarà invece consentita la sosta gratuita in viale Gandhi, in via Pietro Nenni, in via Giuseppe Saragat, via Tadolini, in via Cassini ai pullman, e in via Sanzio. Vietata la sosta anche ai veicoli di operatori commerciali non autorizzati dalle 7 alle 24. È invece autorizzato, dalle 14, l’accesso in via Andrea Costa ai veicoli - a passo d’uomo - al parcheggio Antistadio; autorizzato l’accesso da via Andrea Costa ai ciclomotori e motocicli diretti parcheggio autorizzato in Piazza della Pace. I veicoli dovranno accedere ed uscire dal parcheggio a motore spento, dando la precedenza ai pedoni.

Attenzione ai cartelli

Ovviamente spetterà alla Polizia Municipale vigilare sulla viabilità ed eventualmente modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico fissate nell’ordinanza in base alle reali situazioni richieste dalla manifestazione. In corrispondenza delle strade chiuse saranno collocate transenne e catene per evitare abusi, mentre in presenza dei divieti temporanei saranno esposti appositi cartelli. Si raccomanda comunque di verificare l’elenco nel dettaglio delle strade interessate, sul sito del Comune.