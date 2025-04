"Aspettiamo l’esito delle indagini"

Quella di Tania Bellinetti "è una storia di fragilità, di vulnerabilità, stiamo vicino a tutta la comunità che le voleva bene e attendiamo l’esito delle indagini. Su questo vediamo come si svilupperanno i fatti". A dirlo è l’assessora alla sicurezza del Comune, Matilde Madrid, a margine dell’inaugurazione della centrale operativa del numero unico di emergenza 112. Se la morte della donna "dovesse essere accertata, diciamo, non come un gesto volontario, Bologna come sempre reagirà con solidarietà e vicinanza". La donna aveva più volte denunciato l’ex compagno. "Come Comune, proseguiamo il lavoro di supporto a tutte le vittime di aggressione e di violenza con i nostri centri antiviolenza".