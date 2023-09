Aspiranti sindaci cercansi Lo stallo Pd nelle città in bilico

Si parla molto di Europee 2024 e perfino dI Regionali 2025, due appuntamenti legati tra loro, in Emilia Romagna, dall’incognita che grava sul futuro di Stefano Bonaccini, candidato per la terza volta come governatore (ma serve il sì della Schlein e quello della Meloni) oppure in corsa per Bruxelles. Si parla forse meno delle amministrative 2024. Eppure le città chiamate alle urne sono importanti e anche in questo caso il Pd sembra in mezzo al guado, indeciso sul da farsi.

Come avvenuto cinque anni fa, il primo turno delle amministrative dovrebbe essere accorpato alle Europee. In questo caso la data sarebbe quella di domenica 9 giugno, con eventuali ballottaggi due settimane dopo. In tutta Italia sono 3.840 i comuni chiamati al voto per eleggere il sindaco, 27 dei quali capoluogo. Tra questi ci sono Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Le prime due città sono amministrate dal centrosinistra, la terza dal centrodestra, ma tutte sono considerate contendibili. Eppure il Pd non riesce ancora a individuare un candidato forte attorno al quale lanciare la campagna elettorale.