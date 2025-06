Asppi, cambio al vertice. Ecco Giorgia Giampietro: "Risposte concrete ai soci"

Giorgia Giampietro è diventata la prima donna a capo di Asppi Bologna, l’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari. Ha 54 anni e una vasta esperienza alle spalle. Prende il posto del presidente uscente Enrico Rizzo, che ora è vice. Un inversione di ruoli. "Proteggiamo la nostra città", è il suo imperativo. Le priorità saranno "rafforzare il rapporto con i nostri soci, offrendo risposte concrete". E poi "innovazione dei servizi, soprattutto nell’ambito digitale" e "presidiare i tavoli istituzionali per rappresentare con forza i diritti dei proprietari", spiega la Giampietro, da 10 anni all’interno di Asppi. La sede di Bologna, in via Testoni, è la più grande tra le 80 presenti in Italia, è attiva dal 1948 e conta su 10mila famiglie associate. "Offriamo tutti i servizi che servono per tutelare e proteggere gli immobili", prosegue. Si va quindi dalle ristrutturazioni ai contratti di locazione, passando per l’assistenza fiscale e la consulenza condominiale. Ma anche consulenze per i bonus ristrutturazioni, efficientamento energetico e dichiarazione dei redditi. Insomma, una offerta a 360 gradi.

"Sono orgogliosa di essere la prima donna che diventa presidente di Asppi – dice Giampietro, carica di questa nuova nomina –. Un segnale di cambiamento e apertura. Ci credo fortemente nel valore di rappresentanza. Con me si apre una fase di rinnovamento, ascolto e innovazione". Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di decentrare le sedi dell’Associazione sindacale proprietari immobiliari. Una capillarità cruciale per arrivare dovunque e a chiunque. "Oltre alla sede in centro, abbiamo le sedi a Borgo Panigale, Casalecchio, Imola e in via Emilia Levante. Ora stiamo trattando per allargarci a San Lazzaro. Ci credo tantissimo per andare incontro alle esigenze dei soci", racconta Giampietro. Il suo ruolo non sarà semplice da rivestire, viste le sempre più alte complicanze burocratiche, ma anche le difficoltà incentrate sul mercato delle locazioni, con i prezzi alle stelle, l’exploit dei Bed and breakfast e una Bologna sempre più cara per trovare un affitto.

"I proprietari si ritrovano a gestire un sistema normativo frammentato – racconta la neo presidente –. Noi di Asppi siamo qui per dare una mano ai soci. Cinquemila immobili, negli ultimi anni, sono usciti dal mercato della locazione libera per entrare in quella breve. Bologna ha tanti problemi. Ci sono tantissimi universitari che cercano casa, la crisi che viviamo è totale. Bisognerebbe avere una pianificazione di interventi fiscalmente vantaggiosi per aiutare i proprietari a riqualificare i propri immobili. Noi facciamo tante ristrutturazioni, con imprese da noi incaricate che dedicano un 10% di sconto agli associati. Seguo io personalmente questo settore", specifica Giampietro. Che chiude lanciando un motto: "Proteggiamo la nostra città. Quindi, proteggiamo i nostri proprietari immobiliari. Tutti insieme, per Bologna".