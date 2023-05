Assaggi solidali, la generosità dei sommelier

Sommelier in campo per aiutare le popolazioni emiliano romagnole vittime dell’alluvione. L’Associazione italiana sommelier di Emilia e quella della Romagna unite per fornire un aiuto: l’appuntamento è per oggi, dalle 17.30 fino alle 22.30, presso l’hotel Best Western Plus Tower. Presenti tutte le etichette dei produttori che hanno aderito al progetto delle sottozone, non mancheranno le delizie gastronomiche locali e non.

L’ingresso al banco di assaggio è a offerta libera con un minimo di 10 euro, l’incasso sarà interamente devoluto all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Coordinate bancarie: Iban IT69G0200802435000104428964; causale: Alluvione Emilia-Romagna’. L’organizzazione chiede la cortesia di portare copia stampata del bonifico.