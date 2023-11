Assaltato il bancomat. Ladri in fuga

Un boato, finestre e i muri che tremano. Così si sono svegliati, l’altra notte intorno alle 4, i residenti di via Emilia Ponente, nel tratto non distante dall’ospedale Maggiore. Non era un terremoto, ma l’effetto dell’assalto al bancomat della Deutsche Bank, preso di mira da ignoti che hanno caricato con dell’esplosivo lo sportello, che è stato fatto saltare. Tuttavia il rumore provocato ha subito messo in allarme i residenti, che hanno chiamato il 112. E in un attimo, più pattuglie del Radiomobile e della stazione Bertalia dei carabinieri sono intervenute sul posto, mettendo in fuga i bancomattari, prima ancora che riuscissero ad asportare il denaro contenuto nello sportello. Ora i militari dell’Arma stanno lavorando per risalire alla banda, analizzando i video ripresi dagli impianti di sorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze dei residenti.