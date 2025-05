Assalto ai portavalori. La ‘vedetta’ in ferie in città

Era arrivato a Bologna per festeggiare il compleanno. E si era regalato, per sé e la fidanzata, due biglietti per il Gran Premio di Imola. Poteva essere un weekend perfetto quello di Nicola Fois, se ieri mattina a bussare alla porta della stanza d’hotel dove alloggiava in via Stalingrado non fossero arrivati i carabinieri, che lo hanno arrestato nell’ambito dell’operazione ‘Drago’. Trentatre anni, originario di Girasole di Nuoro, Fois è accusato di far parte del commando criminale che, lo scorso 28 marzo, ha assaltato due portavalori lungo la Statale 1 Aurelia a San Vincenzo, nel Livornese, riuscendo a portare via tre milioni di euro.

Le indagini lampo, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Livorno con la collaborazione del Ros, si sono avvalse anche dell’ausilio dei colleghi bolognesi, quando agli investigatori, pronti per eseguire le misure in Sardegna, è arrivata la notizia che il trentatrenne aveva preso qualche giorno di vacanza ed era venuto a Bologna.

In particolare, secondo gli inquirenti, Fois avrebbe avuto come ruolo quello di ‘sentinella’. E avrebbe avvertito i colleghi appena i due furgoni della Battistoli, che trasportavano le pensioni destinate a Grosseto, hanno varcato i cancelli, diretti alla loro destinazione. Avviando così l’azione. Un ruolo che gli è valso la custodia cautelare in carcere assieme ad altri dieci indagati. Tutti pastori e agricoltori del Nuorese, con precedenti anche per reati gravi e una spiccata capacità nell’utilizzo di armi ed esplosivo.

Un gruppo dalla "spiccata pericolosità sociale" che, come ricostruisce il gip, ha dimostrato anche una "non comune capacità organizzativa", pianificando l’azione mesi prima e nei minimi dettagli, utilizzando solo telefoni ‘burner’ per comunicare (attivati per appena quattro giorni) e studiando anche alibi per la giustificare la propria presenza nel continente: uno degli indagati doveva essere a una fiera in Imbria, un altro in ‘missione’ in Emilia-Romagna per l’acquisto di un macchinario agricolo. Alibi velocemente smontati dai carabinieri, che ieri sono entrati in azione in forze: 300 i militari impegnati nell’operazione, che ha visto in campo anche i reparti speciali del Gis, Ros, Tuscania, Cacciatori di Sardegna e Sicilia, supportati anche da unità cinofile ed elicotteri.

Nicoletta Tempera