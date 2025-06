Assalto al furgone del Bologna. Quattro ultras forlivesi nei guai

Gli ultrà della Pallacanestro Unieuro Forlì stavano tornando da una trasferta a Cremona. Il furgone del Bologna Calcio, con a bordo due magazzinieri e l’autista, era fermo nell’area di servizio San Martino Ovest, nel Parmense, di ritorno da Torino. Per i tifosi forlivesi un’occasione ‘imperdibile’: e così gli ultras si erano avvicinati ai tre malcapitati e, dopo averli aggrediti e bloccati, li avevano costretti a consegnare loro, come ‘trofeo’, tre capi d’abbigliamento del Bologna, per poi ripartire rapidamente lungo l’autostrada.

Era successo a dicembre scorso e a sei mesi da quei fatti la polizia ha denunciato quattro quarantenni forlivesi per rapina aggravata in concorso, ed è inoltre al vaglio del questore di Parma l’adozione dei daspo. Le indagini della polizia di Forlì e Parma, grazie ai riscontri sulla movimentazione dei veicoli, l’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza, la ricostruzione minuziosa della trasferta a Cremona, e l’acquisizione di ulteriori elementi sulle caratteristiche degli autori, hanno permesso di identificare i quattro.

Le perquisizioni delegate dalla Procura di Parma, eseguite ad aprile, hanno permesso di recuperare anche uno dei capi d’abbigliamento sottratti durante l’aggressione.