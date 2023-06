Assalto armato in villa Puntano la pistola contro una diciottenne Caccia ai rapinatori

di Nicoletta

Tempera

Una serata estiva, che invita a tenere le finestre aperte, per fare entrare un po’ di brezza. L’atmosfera rilassata, tra una cena tirata tardi e le chiacchiere. E all’improvviso il terrore. Quello che si vive quando viene violata l’intimità della propria casa, dei propri affetti. L’incubo che ha vissuto una famiglia residente in via Bellacosta, villette Liberty all’ombra di giardini curati e riparati dagli alberi, alle spalle dei Giardini Margherita, è stato incarnato da tre rapinatori, che si sono parati davanti alla famiglia riunita nel soggiorno a rassettare dopo la cena. C’erano la madre, i due figli (uno di 17 anni) e la fidanzatina diciottenne di uno dei due.

La donna, una cinquantenne, non ha esitato a frapporsi tra i rapinatori e i ragazzi, per evitare che facessero loro del male, sostenuta subito dai figli. Finché i tre, con volto travisato, dopo averla spintonata, non hanno tirato fuori pure una pistola, puntandola contro la diciottenne. Una frazione di secondo di terrore. In cui le vittime hanno pensato però la cosa giusta da fare: si sono precipitate tutte in una stanza, barricandosi all’interno. E da qui hanno iniziato a urlare e chiedere aiuto. Era mezzanotte e mezza. E i vicini hanno sentito quelle urla disperate. Hanno sentito la ragazzina piangere e invocare il nome della madre. E hanno chiamato la polizia. Un vicino è anche andato a citofonare all’appartamento, che si trova al piano rialzato della palazzina all’angolo con via Gandino. E a quel punto i rapinatori, senza riuscire a prendere nulla, sono scappati via.

Escono da dove sono entrati: da quella porta finestra che dà sul cortile posteriore della casa, che era stata lasciata aperta per far uscire i cani. E ad attenderli, con tutta probabilità, trovano un complice, a bordo di una Mercedes Classe A bianca, risultata poi rubata. Salgono a bordo e fuggono a folle velocità. Un’altra residente chiama il 113 e segnala un’auto che sembra impazzita imboccare via Murri ai 180 chilometri orari. In quel momento, nella zona è in atto un servizio di controllo del territorio, proprio teso alla prevenzione dei furti in abitazione. E una pattuglia del Reparto prevenzione crimine, che è in ascolto radio, sente le segnalazioni della centrale operativa. E subito dopo il sibilo della Classe A che sfreccia lungo via Murri. I poliziotti si mettono all’inseguimento di quello che pare un bolide. Una scheggia che, senza timore di ammazzare chiunque si trovi davanti alla sua strada, semina il panico fino in via Toscana. Quando il conducente sbanda e perde il controllo della Mercedes, che carambola e finisce contro l’ultilitaria condotta da una malcapitata. Inutile tentare di far ripartire la macchina. I rapinatori lasciano le portiere aperte e si dileguano nelle strade laterali, mentre in via Toscana arriva la polizia. La vittima dell’incidente viene soccorsa e trasportata in ospedale dai sanitari del 118, chiamati dagli agenti: nell’incidente, malgrado la velocità a cui viaggiava la Classe A, la donna per fortuna non riporta lesioni gravissime.

In via Toscana viene chiamata la Scientifica: nell’auto abbandonata dalla banda vengono ritrovati borsoni con arnesi atti allo scasso, ricetrasmittenti e anche diverse targhe. Una è quella autentica, sostituita alla Classe A rubata, e buttata nel bagagliaio. Le altre sono false, da cambiare in base all’esigenza. La polizia adesso riparte da qui, dalle impronte e dalle tracce lasciate dai rapinatori nell’auto, per stringere il cerchio sulla batteria, con la Squadra mobile che ha avviato le indagini. Nell’abitazione di via Bellacosta ieri mattina la famiglia era in casa, ma la mamma non se l’è sentita di parlare. "Devo andare alla polizia a fare denuncia", ha detto soltanto. Il caso ha voluto che l’altra sera in casa non ci fosse la bambina più piccola, che era fuori con il papà. Un trauma risparmiato. I rapinatori, nella fretta di scappare, pare non siano riusciti a portare via nulla. Ma la polizia adesso dovrà analizzare la stanza dove hanno frugato, il giardino da cui sono entrati, per individuare eventuali tracce. Dovranno essere ascoltati i vicini, a cui già sono state chieste le immagini della videosorveglianza. Perché pubbliche, in questa zona della città, non ce ne sono.

Che si tratti di una batteria di professionisti è deducibile non soltanto dalle modalità con cui sono entrati in azione, ma anche dall’armamentario trovato nell’auto. In particolare, le walkie-talkie, utilizzate per comunicare tra loro, evitando l’uso dei cellulari che potrebbero essere rintracciati. Che ci fosse una quarta persona ad attenderli in auto è più che plausibile, vista la velocità con cui i rapinatori sono riusciti a darsi alla fuga. E non è escluso che siano dei ’trasfertisti’, ossia provenienti da un’altra città o zona che, dopo aver studiato dettagliatamente le abitudini delle vittime hanno scelto la serata opportuna - approfittando anche dell’assenza del marito - per entrare in azione e tentare il colpo. Probabilmente sono stati spiazzati dalla reazione inaspettata della donna, dall’istinto di protezione nei confronti dei suoi ragazzi. E ora si ritrovano braccati.