Assalto esplosivo alla Coop, la cassa resiste

Casalecchio (Bologna), 4 febbraio 2025 – Assalto fallito, ma mezzo quartiere svegliato di soprassalto l’altra notte a Casalecchio, dove la banda del bancomat ha tentato di svaligiare la cassa continua del supermercato Coop di via Marconi. I malviventi, tre secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, sono entrati in azione pochi minuti prima delle due. Hanno lasciato l’auto a poca distanza e col cappuccio ben calato sulla testa hanno attaccato a colpi di mazza la porta e la vetrina adiacenti al box, utilizzato dal supermercato per mettere al sicuro l’incasso della giornata e permettere ai portavalori di prelevarlo e trasferirlo al sicuro.

Una volta creato un varco sono entrati per piazzare la carica esplosiva che, secondo i loro calcoli, avrebbe dovuto scassinare la cassaforte. Ma così non è stato, perché il contenitore blindato ha resistito alla potenza della deflagrazione. Notevoli i danni alle casse, agli impianti e all’arredo interno del punto vendita, e soprattutto centinaia le persone svegliate di colpo dal botto, udito anche a notevole distanza.

"E’ stato una specie di terremoto: un botto tremendo e poi il pavimento che tremava. Ci siamo svegliati di soprassalto! Una roba tremenda", ha detto un residente al piano superiore. I vicini si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo. Il tempo di ascoltare i botti della mazza con la quale i ladri tentavano di portare a termine il loro piano. Ma niente da fare, tra vetri infranti e frammenti di serramenti e ogni genere di mercanzia, i malviventi dopo poche decine di secondi hanno dovuto desistere e lasciare sul posto anche gli attrezzi.

L’allarme nel frattempo era già scattato alla centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto la pattuglia della vicina stazione di Casalecchio. Quando però i militari sono giunti alla Coop, della banda non s’era più traccia, se non le indicazioni dei testimoni che, insieme alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, stanno fornendo elementi utili alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale.

Subito dopo sono stati interessati i tecnici per valutare eventuali danni strutturali, esclusi dalle prime verifiche. Non sono stati necessari altri provvedimenti per tutelare la pubblica incolumità, e ieri mattina, con il punto vendita inizialmente chiuso e poi a regime ridotto, il personale era già all’opera per provvedere alla riparazione dei danni e alla sostituzione degli infissi danneggiati.