Bologna, assalto esplosivo al bancomat: bottino scarso, trema tutto il palazzo

Monte San Pietro (Bologna), 22 aprile 2023 - La filiale Bper a Calderino di Monte San Pietro è stata oggetto di un assalto esplosivo a un bancomat la scorsa notte. I malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello con la tecnica della 'marmotta' (un parallelepipedo metallico riempito di polvere pirica infilato nelle fessure dello sportello).

La filiale Bper di Monte San Pietro danneggiata dall'esplosione del bancomat

Purtroppo per loro, il bottino sarebbe scarso se non nullo: il fatto è che diversi dei cassetti contenenti il denaro, caricati per il finesettimana, erano infatti ancora al loro posto quando, verso le 3.45, sono intervenuti carabinieri e personale della vigilanza privata. Forse lo scoppio non ha funzionato come speravano, o forse i ladri sono stati costretti a fuggire prima di terminare il lavoro.

Testimoni hanno raccontato di avere visto alcune persone allontanarsi a forte velocità su una station wagon di colore grigio. L'esplosione, oltre a svegliare molti residenti di via Lavino, ha danneggiato i locali della filiale e fatto tremare l'intero palazzo. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per svolgere alcune verifiche statiche sull'appartamento che si trova sopra la banca e che, dai controlli, non avrebbe riportato conseguenze strutturali. Le indagini dei carabinieri proseguono anche attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza.