L’assalto ai licei occupati a Bologna: caccia ai vandali nei video dei raid

Bologna, 3 aprile 2023 – Gli investigatori della Digos sono al lavoro per identificare gli autori dei due assalti notturni contro i licei Sabin e Copernico. Il doppio blitz (video e foto) è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato e, fortunatamente, in entrambi i casi gli autori se ne sono andati a mani vuote, perché non sono riusciti ad entrare negli istituti occupati dagli studenti. Hanno solo procurato danni alle strutture.

La Digos ha già acquisito alcuni video realizzati con i telefonini dai ragazzi all’interno delle scuole e altri ne acquisiranno oggi, quando risentiranno gli alunni presenti al momento del blitz compiuti da esterni che non frequentano né il Sabin né il Copernico. In quei video alcuni degli autori del raid si vedrebbero abbastanza chiaramente, tanto che gli inquirenti sono fiduciosi di riuscire ad identificarli. Oltre ai filmati dei telefonini, comunque, la Digos acquisirà anche quelli delle telecamere di sorveglianza presenti in via Matteotti, vicino al Sabin, e nelle vie adiacenti al Copernico.

Quello che si sa al momento è che si tratta di ragazzini molto giovani, più o meno della stessa età di quelli che stavano occupando i licei (entrambe le occupazioni sono state interrotte sabato mattina), ma che appunto frequentano altre scuole. Avrebbero inoltre agito non per motivi politici, ma con l’unico fine di danneggiare le strutture e, chissà, aggredire gli occupanti qualora fossero riusciti a entrare. Per fortuna le porte hanno retto.

Venerdì notte al Sabin sono arrivati in una ventina, che con, calci, sassi e colpi di bottiglia hanno cercato di spaccare le porte antisfondamento. Gli attacchi sono stati diversi, fino a quando gli assalitori hanno desistito e verosimilmente si sono diretti al Copernico, in zona San Donato, dove sono comparsi intorno a mezzanotte e mezza. Qui si sono diretti verso la palestra, unico luogo illuminato perché la preside aveva fatto concentrare i suoi studenti proprio lì, dopo un tentativo di invasione avvenuto la sera prima. La palestra è infatti uno spazio con meno ingressi e quindi più facile da gestire, mentre il resto della scuola era sigillato e dotato di allarme. Una scelta che si è rivelata azzeccata, visto che la porta ha retto all’urto e gli assalitori poi hanno desistito.

red. cro.