Assalto notturno in pasticceria. Incasso rubato e locale devastato

Spietati, implacabili e decisi a tutto. Stiamo parlando dei malfattori che qualche notte fa hanno messo a segno un clamoroso furto ai danni di Area Gusto, uno dei bar pasticceria di Bazzano più in voga e frequentati di Valsamoggia e dintorni. Bottino: 4.500 euro asportati da due registratori di cassa e da una cassaforte. E danni per diverse migliaia di euro, arrecati alle strutture (inferriate tagliate, imposte divelte sul retro del bar, la doppia finestra a vasistas, il registratore di cassa e la cassaforte nel solaio e la cassaforte danneggiate), come denunciato ai Carabinieri della locale stazione dei Carabinieri da Stefano Yu, cinese cresciuto a Bologna, brillante imprenditore, che gestisce Area Gusto.

Situato sulla via Circonvallazione Nord, a pochi passi dal centro e dalla stazione ferroviaria, il locale è stato assaltato tra le dieci di sera e mezzanotte da una finestra sul retro del magazzino, che si affaccia sul greto della riva sinistra del torrente Samoggia. Qui i malviventi hanno tagliato le inferriate e divelto una doppia finestra a vasistas. Raggiunto il bar, hanno svuotato un primo registratore di cassa che aveva la chiave e poi un secondo, dopo averlo rotto scaraventandolo sul pavimento. Non sazi, da una scala interna del bar raggiungevano il solaio e qui assaltavano la cassaforte con un flessibile. Accortisi, infine della presenza di un sistema di videosorveglianza dotato di monitor, hanno asportato anche il server collegato all’impianto.

Il locale è dotato solo di allarme acustico. "Il furto – racconta il titolare Yu Zongrui – è stato scoperto da uno dei nostri pasticcieri che, per primo, era entrato nel negozio alle 2,30 di mattino". Sospetti? "Nessuno – risponde Zongrui – se non la presenza qualche giorno prima, avvertita dai dipendenti, di alcune persone mai viste che guardavano un po’ troppo il locale".

Nicodemo Mele