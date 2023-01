Asse Battistini-Azione Grande gelo con i civici "Restiamo nell’alveo del centrodestra"

Le avances (reciproche) tra Fabio Battistini e Azione – partito guidato da Carlo Calenda – vengono accolte con estrema freddezza dai consiglieri comunali civici di ‘Bologna ci piace’, braccio amministrativo dell’associazione di cui l’ex candidato sindaco sostenuto dal centrodestra è presidente.

Dalle parole di Battistini – che sul Carlino parlava di "sinergie e sintonia" con Azione e di un possibile "lavoro comune" in vista delle elezioni del sindaco nel 2026 – prendono subito le distanze Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase, capogruppo e consigliere di ‘Bologna ci piace’.

"Le dichiarazioni dell’ex candidato sindaco di centrodestra Battistini, che abbiamo letto sul Carlino – è il commento –, esprimono un punto di vista personale di cui prendiamo atto ma che non ci appartengono".

Lunedì, con Marco Lombardo, senatore e segretario provinciale del partito di Calenda, insieme con esponenti del terzo settore, Battistini parteciperà a un dibattito su solidarietà e Welfare.

"Tante volte abbiamo apprezzato il lavoro del senatore Lombardo, che ci vede vicini su alcuni temi", affermano la Quercioli e De Biase.

Ma, avvertono, "per rispetto nei confronti del nostro elettorato ci teniamo a precisare che noi consiglieri comunali rimaniamo civici e nell’ambito delle forze di opposizione del centro destra".

Vista la vicinanza con Azione su alcuni temi "il confronto su temi cari alla città (Welfare, sicurezza, lavoro, scuola) rimarrà naturalmente sempre aperto con tutti".

Da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – partiti che nel 2021 hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Battistini – nessun commento. Almeno per ora. Si vuole capire se si sia di fronte a un fuoco di paglia o a una possibile intesa politico amministrativa.

Battistini non nasconde l’intenzione di lavorare a un’intesa a lungo termine. Traguardo sottinteso: le amministrative 2026. "Il dibattito sul Terzo settore che faremo con Lombardo e Azione – commenta l’imprenditore – è l’inizio di un percorso di collaborazione in città".

Data la vicinanza su alcuni temi, come per esempio Terzo settore e Welfare, "dalla sintonia si può passare ad allungare lo sguardo sulla città di domani, preparando per tempo un lavoro comune tra ‘Bologna ci piace’ e Azione".

Battistini, al momento, rassicura i suoi: "Sono un civico, non penso alla tessera di un partito, ma solo a lavorare insieme su singoli temi. Credo che questo potrebbe davvero essere utile per la città".

Luca Orsi