Asse tra l’Archivio di storia delle donne e il Parri. Domani un incontro sulla storia dell’aborto

Un’alleanza tra istituzioni culturali per presentare studi e lavori di ricerca che abbiano come tema centrale la storia delle donne. L’Archivio di storia delle donne di via del Piombo 5 e l’Istituto storico Parri uniscono le forze con due incontri. Si parte domani alle 17, nella sala Berti Arnoaldi del Parri in via S.Isaia 20 con la presentazione del volume “L’aborto. Una storia”, a cura di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi (Carocci), con Alessio Gagliardi e Paola Rudan (Unibo), Paola Stelliferi (Unipd) e la responsabile dell’Archivio di storia delle donne Elena Musiani.