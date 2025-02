"Assediati da traffico e smog, ora le barriere"

Assediati tutti i giorni dal traffico e dall’inquinamento acustico e ambientale. L’allarme lo lanciano dei residenti di Funo di Argelato che abitano in prossimità della ‘Trasversale di Pianura’, vicino al cavalcavia, in fondo al paese. La zona in questione riguarda il tratto di strada che collega l’interporto il Centergross, il casello autostradale alle varie zone artigianali e industriali insediate nel territorio. "Da anni – dicono i residenti – non riusciamo a risolvere il gravoso problema del traffico. Già dal 2019 inviammo una raccolta firme al Comune di Argelato e alla Città metropolitana di Bologna per richiedere barriere di protezione sia per la sicurezza che per l’inquinamento acustico e l’inquinamento da metalli pesanti. In certe ore il traffico dei mezzi pesanti va oltre l’immaginazione".

E continuano: "A distanza di anni di nuovo c’è solo il peggioramento del traffico. Ma non ci rassegniamo e rimaniamo fiduciosi affinchè qualcuno intervenga e si possa risolvere l’annoso problema". "Per di più – aggiungono i residenti – esistono strade con meno traffico rispetto a questo tratto di trasversale adiacente alle nostre abitazioni dove sono state montante le barriere". La strada in questione era di proprietà della Città metropolitana di Bologna poi è passata di competenza all’Anas. E sulla vicenda interviene il sindaco di Argelato, Claudia Muzic. "Comprendo – dice la prima cittadina – la lamentazioni delle cittadine e dei cittadini che vivono a ridosso della ‘Trasversale di Pianura‘ e appoggio la loro battaglia, che è anche la mia e che non smetterò di portare all’attenzione della ’nuova’ proprietà della strada, Anas, affinché si impegnino a mitigare, almeno per questa parte di abitato così vicina, il disagio".

A parere del sindaco questo disagio, purtroppo, è il disagio anche di tutti i cittadini e le imprese che vivono nel territorio del Comune di Argelato, che subisce in questo momento un carico di traffico che non accenna a diminuire; con tutto ciò che questo comporta in termini ambientali e in termini di vivibilità e competitività delle imprese. "Evidenzio con preoccupazione – precisa ancora Muzic – che le opere previste e finanziate da Società Autostrade per il ‘Nodo di Funo’, complementari al Passante di Mezzo (tra cui lo svincolo della A13 e la rotatoria proprio in prossimità del ponte citato) sono ancora al punto zero. E questo ci preoccupa e indigna perché se non si fluidifica la viabilità in tratti così congestionati è l’intero sistema viario metropolitano a rimetterci".

Pier Luigi Trombetta