Assegnati 96mila euro a diciotto attività commerciali

Quasi 100mila euro a 18 imprese commerciali del territorio per, tra varie possibilità, riqualificare l’esercizio, migliorare le tecniche di vendita e servizio alla clientela o formare il personale. E’ questo il risultato dell’avviso pubblico scaduto nei primi giorni di dicembre del 2023 attraverso il quale l’Amministrazione comunale castellana metteva a disposizione la somma complessiva di 100mila euro per contributi, concedibili sino a non oltre il 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 10mila euro ciascuno. L’importo complessivo erogato sarà di quasi 96mila euro (per la precisione 95.861,57 euro), quasi la totalità dunque dei 100mila euro che erano stati messi a disposizione dal Comune.

Nello specifico potevano partecipare a questo bando le piccole e micro imprese attive nel commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alla persona, con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio.

Le attività richiedenti, che per poter partecipare dovevano essere in regola con il pagamento di canoni, tributi locali ed eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, potevano richiedere contributi per diversi interventi di miglioria dell’attività. Tra le possibilità anche quella di investire per innovare le tecniche di vendita e di servizio alla clientela, per interventi di consulenza e formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di servizio o, anche, per iniziative che coinvolgono le botteghe storiche.

"In questi cinque anni sono state messe risorse per oltre un milione di euro a sostegno delle microimprese del commercio e dell’artigianato, in particolare del centro storico – è la sottolineatura del sindaco Fausto Tinti a margine dell’ufficializzazione della graduatoria -. Un’azione, così come da priorità di mandato, tesa a valorizzare le imprese del territorio, protagoniste del benessere economico della comunità e soggetti a cui riconosciamo una importante funzione sociale e di servizio a beneficio dei residenti e dei turisti che sempre più numerosi visitano il Circondario imolese".